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亚洲 | 2013年 12月 10日 星期二 05:04 BJT

国际油市：布兰特原油期价急跌2%，较美国原油溢价收窄

* 布兰特原油期货曲线趋缓，因欧洲需求不振

* TransCanada通往美国墨西哥湾的输油管道开始注油

* 中国贸易数据点亮全球需求前景

路透纽约12月9日 - 布兰特原油期价周一急跌2%，因市场供应充裕，且来自欧洲炼厂的需求有限，使其与美国原油的价差收窄至近一个月最低水平。

有消息称，TransCanada Corp从美国原油交割地库辛到墨西哥湾日运送量达70万桶的输油管道开始注油，使布兰特较美国原油溢价进一步收窄。

美国圣路易斯联储总裁布拉德暗示，美联储的工作重点是撤走货币宽松计划，这也令油价承压。

布兰特原油期货 收跌2.22美元，报每桶109.39美元，低于100日移动均线切入位109.70美元，为一周来首见。

美国RBOB汽油期货和取暖油期货跟随布兰特原油走低。

美国汽油期货 收跌1.9%，报每加仑2.6749美元。美国取暖油期货 收挫1.4%，报每加仑3.0143美元。

美国原油期货 在小幅区间内震荡，逆转稍早的涨势收跌0.31美元，报每桶97.34美元，日高为97.97美元。

分析师称，上周五押注油价将上扬的交易商周一卖出，以出脱多头头寸。

布兰特较美国原油溢价收窄1.91美元，收报每桶12.05美元，为11月12日以来最低收位。

市场供应仍然充裕，沙特11月产量与前月保持一致，伊拉克和伊朗明确表示，如果明年石油输出国组织(OPEC)要求减产，无意参与。

预计美国1月页岩油日产量将增加5万桶。

数据显示，中国11月出口远高于预期，较上年同期大涨12.7%，进口增加5.3%。 反应全球成长加速。油价跌幅受限。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)

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