国际油市：布兰特原油期价急跌2%，较美国原油溢价收窄

美国热股：百胜中国公布第一季同店销售小幅增长，盘初股价暴涨逾11%
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
* 布兰特原油期货曲线趋缓，因欧洲需求不振
* TransCanada通往美国墨西哥湾的输油管道开始注油
* 中国贸易数据点亮全球需求前景
路透纽约12月9日 - 布兰特原油期价周一急跌2%，因市场供应充裕，且来自欧洲炼厂的需求有限，使其与美国原油的价差收窄至近一个月最低水平。
有消息称，TransCanada Corp从美国原油交割地库辛到墨西哥湾日运送量达70万桶的输油管道开始注油，使布兰特较美国原油溢价进一步收窄。
美国圣路易斯联储总裁布拉德暗示，美联储的工作重点是撤走货币宽松计划，这也令油价承压。
布兰特原油期货 收跌2.22美元，报每桶109.39美元，低于100日移动均线切入位109.70美元，为一周来首见。
美国RBOB汽油期货和取暖油期货跟随布兰特原油走低。
美国汽油期货 收跌1.9%，报每加仑2.6749美元。美国取暖油期货 收挫1.4%，报每加仑3.0143美元。
美国原油期货 在小幅区间内震荡，逆转稍早的涨势收跌0.31美元，报每桶97.34美元，日高为97.97美元。
分析师称，上周五押注油价将上扬的交易商周一卖出，以出脱多头头寸。
布兰特较美国原油溢价收窄1.91美元，收报每桶12.05美元，为11月12日以来最低收位。
市场供应仍然充裕，沙特11月产量与前月保持一致，伊拉克和伊朗明确表示，如果明年石油输出国组织(OPEC)要求减产，无意参与。
预计美国1月页岩油日产量将增加5万桶。
数据显示，中国11月出口远高于预期，较上年同期大涨12.7%，进口增加5.3%。 反应全球成长加速。油价跌幅受限。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。