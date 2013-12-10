国际油市：美国原油期货上扬1美元，因预期库存减少

* 利比亚自治运动组织可能结束港口封锁

* 美国和布兰特原油价差收窄，因TransCanada的输油管道开始注油

* 路透调查预计，美国上周原油库存减少270万桶

* API将于今日2130 GMT公布库存数据

路透纽约12月10日 - 美国原油期货周二上扬，因市场人士消化一条将石油运往美国墨西哥湾的主要输油管道即将投运的消息。这条输油管道将美国原油期货交割地库辛的原油运往墨西哥湾。

消息预示着美国原油库存将进一步减少，连降第二周。一项路透调查预估，截至12月6日当周，美国原油库存减少300万桶，之前一周下降了560万桶。

布兰特原油期货基本持平，之前回落近1%，因有报道称，长达一个月的利比亚东部石油港口被封锁的状态可能结束。

布兰特原油供应增加，美国陆地原油供应减少的前景扶助使布兰特/美国原油价差本日稍早收窄至一个月低位10.48美元。

布兰特1月合约 回落0.01美元，收报每桶109.38美元，盘中在108.55-110.45美元间波动。布兰特原油周一回落2%，为五周来最大单日跌幅。

美国1月原油期货 上扬1.17美元，收报每桶98.51美元，盘中触及六周高位98.74美元。

布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R报每桶11.18美元。

利比亚东部昔兰尼加地区自治运动领导人周二表示，如果政府满足他们提出的要求，他们将让部分港口在自12月15日起恢复石油出口。该地区的领导人曾表示，如不同意他们的要求，将自行出售石油。

但利比亚石油工人工会周二威胁称，如果地区分裂势力决定在12月15日重开油港，他们将重新关闭东部的港口。

美国原油期货 稍早攀升逾1美元，因有消息称，TransCanada Corp 日运输70万桶原油的输油管道开始注油，这条管道将把美国原油交割地库辛的原油运往墨西哥湾的炼厂。但该公司未透露何时开始商业运营。不过，上周提交给美国联邦能源监管委员会的文件称，预计这条管道将于1月3日投运。

美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中，上调非石油输出国组织(OPEC)国家2014年产量预估，并小幅上调明年全球需求预估。

美国石油协会(API)将在2130 GMT公布上周库存数据。(完)

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