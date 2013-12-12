国际油市：布兰特原油跌向109美元，受累于美联储QE退场担忧

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
布兰特原油期货 最多下跌0.21美元至每桶109.49美元，0508 GMT时跌0.03美元至109.67美元。美国原油期货 跌0.06美元至97.38美元。
美国本周可能对预算协议进行投票。预算协议将降低财政的不确定性，下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)的会议备受关注。
上周美国原油库存下降1,060万桶至3.75亿桶，降幅远大于路透调查中分析师预估的300万桶和美国石油协会(API)之前公布的750万桶。
但美国原油期货周三收低1.07美元，因投资者认为美国石油库存大幅下降是因为炼厂规避税收因素的影响，而非需求强劲的迹象。
美国汽油库存大增亦打压油价，暗示假期季之前内需疲弱。
国际能源署(IEA)表示，原油需求增加，特别是美国需求增加，以及供应减少意味着未来数月油价面临上行风险。
利比亚官员表示，本周末可能重启三个运油港口，该言论打压了布兰特油价。
投资者关注1330 GMT出炉的美国请领失业金数据，以寻找美国经济持续复苏的线索。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 石冠兰)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。