国际油市：布兰特原油跌向109美元，受累于美联储QE退场担忧

布兰特原油期货 最多下跌0.21美元至每桶109.49美元，0508 GMT时跌0.03美元至109.67美元。美国原油期货 跌0.06美元至97.38美元。

美国本周可能对预算协议进行投票。预算协议将降低财政的不确定性，下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)的会议备受关注。

上周美国原油库存下降1,060万桶至3.75亿桶，降幅远大于路透调查中分析师预估的300万桶和美国石油协会(API)之前公布的750万桶。

但美国原油期货周三收低1.07美元，因投资者认为美国石油库存大幅下降是因为炼厂规避税收因素的影响，而非需求强劲的迹象。

美国汽油库存大增亦打压油价，暗示假期季之前内需疲弱。

国际能源署(IEA)表示，原油需求增加，特别是美国需求增加，以及供应减少意味着未来数月油价面临上行风险。

利比亚官员表示，本周末可能重启三个运油港口，该言论打压了布兰特油价。

投资者关注1330 GMT出炉的美国请领失业金数据，以寻找美国经济持续复苏的线索。(完)

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