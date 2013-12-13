国际油市：美国原油期货下滑，因臆测美联储缩减购债

美国经济：美联储资产负债规模可能仅会缩减至2.8万亿美元--纽约联储
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
* 美国经济数据强劲，令美联储缩减购债的预期升温
* 东利比亚自治组织将就重开石油港口同政府协商
路透纽约12月13日 - 美国原油期货周五下滑，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至下周就宣布缩减购债。
美联储的量化宽松政策刺激措施支撑商品和股市等较高风险资产。
在下周一，1月合约到期前，布兰特原油期货在震荡交投中小涨，因对利比亚东部石油港口是否将恢复出口仍不明朗。
美国1月原油期货 跌0.90美元，收报每桶96.60美元，本周跌1%。该合约周三创下本周高位98.75美元，该水准较12月初升了5美元。
尽管周三，美国能源资料协会(EIA)公布数据显示，上周美国原油库存减少1,060万桶，至3.752亿桶，但仍较去年同期增加260万桶。
1月布兰特原油 收高0.16美元，报每桶108.83美元，本周下挫2.5%。
寻求东利比亚自治的一组织周五表示，将在周六同政府官员磋商重开港口事宜。
利比亚政府周三表示，预计东部部落将在本周末重开三个油港，可能令利比亚原油日出口量较目前的11万桶增加。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收报每桶12.23美元，盘中一度低见11.07美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约4月6日 - 纽约联邦储备银行周四在一份预测中说，美国联邦储备理事会(美联储/FED)所持4.5万亿(兆)美元债券的缩减幅度可能不像之前预计的那么大，到2021年底可能“正常化”至2.8万亿美元左右。
路透北京4月7日 - 业内人士周五透露，中国重庆市上午招标的五年和七年期一般地方债，中标利率为3.46%和3.61%，较投标区间下限分别上浮37bp和39bp(基点)，投标倍数为2.09倍和2.00倍。 稍后11:00重庆还将有两期专项地方债结束招标，期限亦为五年和七年。 上述重庆一般债中，60亿元为新增债券，40亿元为置换债券；专项债中140亿元为新增债券，40亿元为置换债券。中债资信评估有限责任公司对上述债券信用评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 5年 40 4月7日上午9:20-10:00 4月10日 7年 60
据今早在联交所的声明称，该行周四在伦敦买入约413万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5099英镑，涉资约2,688万英镑。