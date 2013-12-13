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货币新闻 | 2013年 12月 14日 星期六 06:20 BJT

国际油市：美国原油期货下滑，因臆测美联储缩减购债

* 美国经济数据强劲，令美联储缩减购债的预期升温

* 东利比亚自治组织将就重开石油港口同政府协商

路透纽约12月13日 - 美国原油期货周五下滑，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能早至下周就宣布缩减购债。

美联储的量化宽松政策刺激措施支撑商品和股市等较高风险资产。

在下周一，1月合约到期前，布兰特原油期货在震荡交投中小涨，因对利比亚东部石油港口是否将恢复出口仍不明朗。

美国1月原油期货 跌0.90美元，收报每桶96.60美元，本周跌1%。该合约周三创下本周高位98.75美元，该水准较12月初升了5美元。

尽管周三，美国能源资料协会(EIA)公布数据显示，上周美国原油库存减少1,060万桶，至3.752亿桶，但仍较去年同期增加260万桶。

1月布兰特原油 收高0.16美元，报每桶108.83美元，本周下挫2.5%。

寻求东利比亚自治的一组织周五表示，将在周六同政府官员磋商重开港口事宜。

利比亚政府周三表示，预计东部部落将在本周末重开三个油港，可能令利比亚原油日出口量较目前的11万桶增加。

布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收报每桶12.23美元，盘中一度低见11.07美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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