国际油市：美联储公布决策前油价走低，布兰特较美国原油溢价收窄

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 路透调查预计美国原油库存上周减少
* 市场静待美联储有关刺激计划的评论
路透纽约12月17日 - 布兰特原油期货周二回落近1美元，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债的可能性。美国原油期货也收低，但跌幅小于布兰特原油期货，使两大指标原油期货间的价差收窄。
美联储于周二和周三举行政策会议，如果委员们认为近期公布的强劲数据表明经济正在复苏，可能在会上决定缩减每月850亿美元的购债规模。
缩减购债可能提振美元，并进而重压包括原油在内的以美元计价的商品，并间接限制流入这些市场的资金量。美元指数 基本持平，下午中段攀升。
2月布兰特原油期货 回落0.97美元，结算价报每桶108.44美元。美国原油期货 跌0.26美元，结算价报每桶97.22美元，日高为97.90美元。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收窄超过2美元，报每桶10.97美元。
周二的成交清淡，且预计将保持这一态势，分析师称，因多家对冲基金已经完成年底结账，且市场已开始呈现节前交投清淡的状态。
美国原油期货跌幅受限，因预期周二和周三公布的库存数据将显示，上周美国原油库存减少。
一项路透初步调查显示，上周美国原油库存平均减少230万桶，因进口下降。
美国石油协会(API)将在2130 GMT公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)也将在周三1530 GMT公布库存报告。
法国炼厂工人罢工也重压布兰特原油期价，因罢工导致原油需求下降。圣路易斯Confluence Investment Management的首席市场策略师Bill O'Grady称，由此推论，这可能促进对美国石油产品的需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 张明钧)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。