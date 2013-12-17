国际油市：美联储公布决策前油价走低，布兰特较美国原油溢价收窄

* 路透调查预计美国原油库存上周减少

* 市场静待美联储有关刺激计划的评论

路透纽约12月17日 - 布兰特原油期货周二回落近1美元，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债的可能性。美国原油期货也收低，但跌幅小于布兰特原油期货，使两大指标原油期货间的价差收窄。

美联储于周二和周三举行政策会议，如果委员们认为近期公布的强劲数据表明经济正在复苏，可能在会上决定缩减每月850亿美元的购债规模。

缩减购债可能提振美元，并进而重压包括原油在内的以美元计价的商品，并间接限制流入这些市场的资金量。美元指数 基本持平，下午中段攀升。

2月布兰特原油期货 回落0.97美元，结算价报每桶108.44美元。美国原油期货 跌0.26美元，结算价报每桶97.22美元，日高为97.90美元。

布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收窄超过2美元，报每桶10.97美元。

周二的成交清淡，且预计将保持这一态势，分析师称，因多家对冲基金已经完成年底结账，且市场已开始呈现节前交投清淡的状态。

美国原油期货跌幅受限，因预期周二和周三公布的库存数据将显示，上周美国原油库存减少。

一项路透初步调查显示，上周美国原油库存平均减少230万桶，因进口下降。

美国石油协会(API)将在2130 GMT公布库存数据。美国能源资料协会(EIA)也将在周三1530 GMT公布库存报告。

法国炼厂工人罢工也重压布兰特原油期价，因罢工导致原油需求下降。圣路易斯Confluence Investment Management的首席市场策略师Bill O'Grady称，由此推论，这可能促进对美国石油产品的需求。(完)

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