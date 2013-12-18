国际油市：布兰特原油攀升超过1美元，未受美联储缩减购债影响

* 美国原油库存上周减少290万桶，馏分油库存也下降-EIA

* 美联储宣布缩减刺激规模

路透纽约12月18日 - 布兰特原油期货周三上扬，未受美国联邦储备理事会(FED/美联储)决定开始缩减购债影响，其与美国原油间溢价扩阔。

美联储在1900 GMT公布政策声明后，布兰特和美国原油期货随即缩减涨幅，但几分钟后反弹。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布缩减大规模购债的计划，但暗示维持低利率的时间会较原先承诺的更久，以试图缓和缩减购债的影响。

美联储宣布，将每月缩减购债规模100亿美元，至750亿美元，缩减购买公债和抵押贷款支持债券(MBS)的规模相同。

纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff称，“美联储的行动对原油和成品油有利。”

由于缺乏来自利比亚的供应，地中海炼厂的强劲需求支撑布兰特原油期价。自11月以来，地中海炼厂对北海原油的需求增长了逾一倍，预计这一不同寻常的趋势将在2014年持续，因英国和挪威原油成为了利比亚原油的替代品。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存减少290万桶，至3.723亿桶，市场原预估减少230万桶。库存降幅超过预期被数据显示炼厂开工率较之前一周下降1.1%所抵消。库存数据对美国原油期货的提振有限。

布兰特原油期货 攀升1.19美元，收报每桶109.63美元，周二结算时下跌近1美元。

美国原油期货 上扬0.58美元，收报每桶97.80美元，稍早攀升0.79美元，至98.01美元的高位，因美国楼市数据强劲。

美国RBOB汽油期货 上扬5.01美分，收报每加仑2.6973美元。

布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R结算时报每桶11.83美元，较周二收盘时扩阔近1美元。

利比亚的地缘政治风险支撑布兰特原油期价。该国东部自治运动组织周日称，将不会结束对数个油港的封锁。(完)

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