国际油市：美国原油期货上扬1%，受助于馏分油需求和空头回补

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 美国汽油期货急升1.6%，跟随美国原油期货涨势
* 法国炼厂工人罢工导致第四家炼厂被关闭
路透纽约12月19日 - 美国原油期货周四攀升1%，因美国炼厂为了满足强劲的馏分油出口需求而扩大原油买需，另外，交易商为回补空头头寸买入原油期货。
法国工人罢工导致第四家道达尔 炼油厂周四被迫关闭，该炼厂的日产能为70万桶，提振欧洲对海外馏分油的进口需求。
美国汽油期货攀升1.6%。
由于馏分油出口市场欣欣向荣，美国墨西哥湾炼厂开足马力加工原油。美国能源资料协会(EIA)周三公布的库存数据显示，上周美国馏分油库存意外大幅减少。美国石油协会(API)周四公布的数据显示，11月美国对石油产品的需求升至六年最高，出口量增至史上同期最高。
今日市场成交清淡。
经纪商称，今日尾盘市场突破关键技术位，引发止损盘，迫使交易商在价格攀升前纷纷买回原油合约。
美国1月原油期货升穿200日移动均线切入位98.78美元，为一周来首次，突破了很多交易商所持头寸价位98.75美元。
由于交易商回补空头，该合约继续上行逾1美元，触及99.17美元的高位，后回吐涨幅，收盘时上扬0.97美元，报每桶98.77美元。美国2月原油期货 上扬0.98美元，结算价报每桶99.04美元。
美国RBOB汽油期货 收高1.6%，报每加仑2.7401美元，结算价创一个月新高。
布兰特原油期货 收涨0.66美元，报每桶110.29美元。
美国原油与布兰特原油价差收窄，收盘报每桶11.25美元，周三收报11.57美元，稍早一度走阔至12.16美元。
美国劳工部周四公布，上周初请失业金人数为37.9万人，远高于市场预估的33.4万人，前周续请失业金人数为288.4万人，市场预估为278.0万人，初请失业金人数四周均值为34.4万人。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 张明钧)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币