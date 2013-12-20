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货币新闻 | 2013年 12月 21日 星期六 04:59 BJT

国际油市：油价攀升，汽油期价因炼厂停运领涨

* 布兰特和美国原油本周可能收涨

* 美联储缩减购债证实美国经济前景改善

* 美国经济第三季增幅为近两年来最大

路透纽约12月20日 - 油价周五攀升，汽油期价触及三个月高位，受助于套利交易和供应担忧。

美国多家炼厂出现故障，以及四家道达尔 法国炼厂罢工推动美国RBOB汽油期价上扬1.5%，触及9月初以来最高。

美国商务部美周五公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%,创下2011年第四季以来最高升幅，且高于市场预估的增长3.6%。 数据暗示燃油需求可能增强，进一步支撑油价。

布兰特原油期货涨幅超过美国原油期货。市场人士称，布兰特较美国原油溢价本周稍早收窄至10美元的走势有些过度。

布兰特原油期货 上扬1.48美元，收报每桶111.77美元。布兰特原油和汽油期货的裂解价差LCO-RB1=R扩阔至逾三个月高位每桶5.70美元。

美国原油期货 收涨0.28美元，报每桶99.32美元。

利比亚原油供应持续受扰也扶助支撑布兰特原油期价。该国石油日出口量从7月的逾100万桶锐减至11万桶。

南苏丹的暴力冲突扰乱该国的石油生产。该国石油行业的主要投资者中石化周五表示，将油田的工人撤离至南苏丹首都朱巴。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 张明钧)

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