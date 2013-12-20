国际油市：油价攀升，汽油期价因炼厂停运领涨

英国金融：英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 布兰特和美国原油本周可能收涨
* 美联储缩减购债证实美国经济前景改善
* 美国经济第三季增幅为近两年来最大
路透纽约12月20日 - 油价周五攀升，汽油期价触及三个月高位，受助于套利交易和供应担忧。
美国多家炼厂出现故障，以及四家道达尔 法国炼厂罢工推动美国RBOB汽油期价上扬1.5%，触及9月初以来最高。
美国商务部美周五公布，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值为成长4.1%,创下2011年第四季以来最高升幅，且高于市场预估的增长3.6%。 数据暗示燃油需求可能增强，进一步支撑油价。
布兰特原油期货涨幅超过美国原油期货。市场人士称，布兰特较美国原油溢价本周稍早收窄至10美元的走势有些过度。
布兰特原油期货 上扬1.48美元，收报每桶111.77美元。布兰特原油和汽油期货的裂解价差LCO-RB1=R扩阔至逾三个月高位每桶5.70美元。
美国原油期货 收涨0.28美元，报每桶99.32美元。
利比亚原油供应持续受扰也扶助支撑布兰特原油期价。该国石油日出口量从7月的逾100万桶锐减至11万桶。
南苏丹的暴力冲突扰乱该国的石油生产。该国石油行业的主要投资者中石化周五表示，将油田的工人撤离至南苏丹首都朱巴。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 张明钧)
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 亚币持续上扬且外资大举买超台股 * 股市封关后外资动能料稍减，但仍偏汇入 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.450 路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二第三日收升，续创逾三个半月高位。交易员表示，亚币因市 场对美国总统特朗普保护主义立场担忧而持续上扬，且外资继续汇入买超台股。但午后美元指数 稳在10 0附近并未续挫，也令台币升幅收敛。 他们指出，外资今日继续大举买超台股逾百亿台币，丝毫不畏惧封关后长达八天可能出现任何事件的不确 定性，这现象有点令人匪夷所思。若以这两天外资汇入力道观察，明后天虽然少了股市交易的助益，但料仍有 外资的美元卖压等待消化，台币走势还是偏强看待。 〞外资偏向汇入，已经连两天买超台股逾100亿台币了。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，台币近期的强势表现让有些交易商跌破眼镜，不过出口商客户还算耐得住性子 ，没太跟着大举抛汇。进口商则逢低买进美元，让台币的走势稍稍获得收敛。 大型公股银行交易员认为，美元指数 经过快速修正后，在10
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。