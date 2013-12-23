国际油市：获利了结拖累油价走低，炼厂停产和利比亚冲突限制跌幅

* 南苏丹和利比亚的冲突以及法国炼厂罢工限制跌幅

* NYMEX周二提前一小时结束交易

* 路透调查预计原油库存连跌第四周

路透纽约12月23日 - 原油期货周一在清淡成交中走低，因连涨三天后交易商在圣诞节前锁定获利，不过法国的炼厂罢工，以及利比亚和南苏丹的内部冲突限制跌幅。

美国汽油期货收盘接近持平，稍早触及15周高位，美国和欧洲炼厂停产继续提振对汽油的需求。

布兰特原油期货 收跌0.21美元，报每桶111.56美元，盘中触及两周高位111.93美元。

美国2月原油期货 回落0.41美元，报每桶98.91美元，脱离前一日触及的两个月高位99.40美元。

布兰特与美国原油价差CL-LC01=R小幅扩阔，收报每桶12.65美元。

美国RBOB汽油期货 收跌0.1%，报每加仑2.7803美元，盘中触及9月10日以来最高2.7933美元。

美国原油期货和汽油期货的裂解价差CL-RB1=R扩阔至三周高位18.35美元，因节日驾车季供应吃紧。

非洲和中东紧张局势升级扶助限制布兰特原油跌幅，因市场将这些地区的动荡视为供应风险。

南苏丹信息部长周一表示，政府仍然控制着该国的油田，但其石油行业最大的投资者中石油已将工人从油田撤至首都朱巴。

分析师称，这可能会使原本因利比亚油港被封锁而每日损失逾100万桶原油供应的局面雪上加霜。

市场还等待本周稍后公布的美国库存数据。一项路透初步调查显示，分析师预计上周美国石油库存可能连续第四周减少。

美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)分别将于周二和周五公布库存报告。

NYMEX原油和汽油期货交易将于周二提前一小时休市，周三因圣诞节假期休市。(完)

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