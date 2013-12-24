国际油市：布兰特原油守在111美元上方，因南苏丹局势影响产量

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
西德克萨斯中质油(WTI)今年上涨7.5%，缩窄与布兰特原油之间的价差，因美国原油期货合约交割地--库欣的供应过剩减轻。今年稍早两者的价差一度走阔至近20美元。
0412 GMT，2月布兰特原油期货 微涨0.16美元，报每桶111.72，2月美国原油期货 跌0.17美元，报98.74。周二纽约商业期货交易所(NYMEX)将提前一小时收盘。
“对于南苏丹等国家...生产总是存在风险，虽然目前市场的反应似乎不大，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示。“交易商将会关注该国局势。”
联合国可能将在南苏丹的维和部队增加近一倍，该国反对派领导人和总统均表示准备进行谈判，以结束日益加剧的冲突。这场冲突已经使数百人丧生。
尽管面临非洲地缘政治的紧张局势，但供应过剩抑制了油价的涨势。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 石冠兰)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。