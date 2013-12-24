国际油市：布兰特原油守在111美元上方，因南苏丹局势影响产量

西德克萨斯中质油(WTI)今年上涨7.5%，缩窄与布兰特原油之间的价差，因美国原油期货合约交割地--库欣的供应过剩减轻。今年稍早两者的价差一度走阔至近20美元。

0412 GMT，2月布兰特原油期货 微涨0.16美元，报每桶111.72，2月美国原油期货 跌0.17美元，报98.74。周二纽约商业期货交易所(NYMEX)将提前一小时收盘。

“对于南苏丹等国家...生产总是存在风险，虽然目前市场的反应似乎不大，”CMC Markets驻悉尼首席市场分析师Ric Spooner表示。“交易商将会关注该国局势。”

联合国可能将在南苏丹的维和部队增加近一倍，该国反对派领导人和总统均表示准备进行谈判，以结束日益加剧的冲突。这场冲突已经使数百人丧生。

尽管面临非洲地缘政治的紧张局势，但供应过剩抑制了油价的涨势。(完)

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