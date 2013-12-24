国际油市：油价上扬，因供应减少和汽油需求增加

* 南苏丹石油产量减少，部分油田关闭

* 法国三分之一的炼厂停运

* 美国上周原油库存可能连续第四周下降

路透纽约12月24日 - 布兰特原油期价周二收在一个月高位附近，节前市场成交清淡，因交易商非洲国家的内乱影响全球供应，促使交易商回补空头头寸，且汽油需求增加。

南苏丹的冲突威胁该国石油产量，加剧供应忧虑，因利比亚原油日供应已减少了逾100万桶。

美国汽油期货推高石油市场，汽油期货上扬1.2%，之前一日触及15周高位。美国炼厂的故障，以及法国炼油工人罢工导致供应减少，但需求仍然强劲。

由于存在各种的不确定性，交易商在周三圣诞节前回补空头头寸，这在清淡交投中推高美国和欧洲原油价格。

纽约商业期货交易所(NYMEX)周三因圣诞节假期休市。

布兰特原油期货 收涨0.34美元，报每桶111.90美元，为12月3日以来最高结算价，盘中追平12月6日触及的高位112.06美元。

美国原油期货 收涨0.31美元，报每桶99.22美元，高于200日移动均线98.89美元。

布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收报每桶12.68美元，较周一收盘价扩阔0.03美元。

美国汽油期货 盘中触及15周新高2.8269美元，升穿200日移动均线切入位2.8177美元，为近四个月来首次。该合约收报每加仑2.8142美元。

交易商将密切关注美国原油库存数据，以判断供应情况。一项路透调查显示，上周美国石油库存可能连续第四周减少。

美国石油协会(API)将于今日2130 GMT公布库存数据。能源资料协会(EIA)将于周五公布库存数据。

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