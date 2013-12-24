国际油市：油价上扬，因供应减少和汽油需求增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 南苏丹石油产量减少，部分油田关闭
* 法国三分之一的炼厂停运
* 美国上周原油库存可能连续第四周下降
路透纽约12月24日 - 布兰特原油期价周二收在一个月高位附近，节前市场成交清淡，因交易商非洲国家的内乱影响全球供应，促使交易商回补空头头寸，且汽油需求增加。
南苏丹的冲突威胁该国石油产量，加剧供应忧虑，因利比亚原油日供应已减少了逾100万桶。
美国汽油期货推高石油市场，汽油期货上扬1.2%，之前一日触及15周高位。美国炼厂的故障，以及法国炼油工人罢工导致供应减少，但需求仍然强劲。
由于存在各种的不确定性，交易商在周三圣诞节前回补空头头寸，这在清淡交投中推高美国和欧洲原油价格。
纽约商业期货交易所(NYMEX)周三因圣诞节假期休市。
布兰特原油期货 收涨0.34美元，报每桶111.90美元，为12月3日以来最高结算价，盘中追平12月6日触及的高位112.06美元。
美国原油期货 收涨0.31美元，报每桶99.22美元，高于200日移动均线98.89美元。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收报每桶12.68美元，较周一收盘价扩阔0.03美元。
美国汽油期货 盘中触及15周新高2.8269美元，升穿200日移动均线切入位2.8177美元，为近四个月来首次。该合约收报每加仑2.8142美元。
交易商将密切关注美国原油库存数据，以判断供应情况。一项路透调查显示，上周美国石油库存可能连续第四周减少。
美国石油协会(API)将于今日2130 GMT公布库存数据。能源资料协会(EIA)将于周五公布库存数据。
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。