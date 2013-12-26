国际油市：油价收高，汽油和馏分油库存大跌显示成品油需求强劲

路透纽约12月26日 - 原油期货价格周四收高，受油品需求提振，本周稍早公布的行业数据显示美国汽油和馏分油库存大跌。
美国汽油和取暖油期货齐步上涨，盘中触及逾三个月高位，因法国大型炼厂因罢工仍在停产。
美国石油协会(API)周二晚公布，尽管上周美国原油库存意外增加，但馏分油和汽油库存减少，显示油品需求强劲，包括出口需求。
非洲供应受阻支撑布兰特原油期货价格，但美国原油库存增加限制美国原油期货升幅。
布兰特原油期货 收涨0.08美元，报每桶111.98美元，盘中触及12月5日以来的高位112.12美元。
美国原油期货 收涨0.33美元，报每桶99.55美元，全日都在200日移动均线切入位98.92美元之上交投，为两个月首见。一些技术分析师表示，结算价高于99.50美元可能意味着价格将进一步上升。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收报每桶12.43美元，较周二收盘价收窄0.25美元。过去四日的节日清淡交投中在约12.50美元水准持稳。
美国汽油期货 盘中触及9月9日来新高2.8463美元，结算价报每加仑2.82美元，升不到1美分。取暖油期货 升至9月16日来最高的3.1085美元，结算价升1.65美分，报3.0948美元。
交易商将关注能源资料协会(EIA)将于周五公布库存数据。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)