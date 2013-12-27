国际油市：美国原油期货两个月内首次突破100美元，因库存下滑

全球能源：卡塔尔重启全球最大气田开发，取消已执行12年的禁令
路透多哈/千叶4月4日 - 全球最大液化天然气(LNG)开发商--卡塔尔石油公司的执行长Saad al-Kaabi周一称，卡塔尔已取消之前自行施加的针对开发全球最大天然气田的禁令，因预期竞争将加剧。
* 美国原油期货两个月内首次突破100美元
* 美国原油和成品油库存大降-EIA
路透纽约12月27日 - 美国原油期货价格周五收在逾两个月最高水准，受原油库存连续第四周减少带动，而布兰特原油期货则受到非洲内乱局势影响供应的支撑。
布兰特原油期货涨势受限，因交易商出售该合约，以出脱布兰特原油期货和美国原油期货的套利交易。
美国能源资料协会(EIA)公布，在截至12月20日的该周美国原油库存减少470万桶，是230万吨的预估降幅的两倍多。
布兰特原油期货 升0.20美元，报112.18美元，为12月3日来最高结算价，美国原油期货 升0.77美元，报100.32美元，为10月18日来最高结算价。美国原油期货为10月21日来首次突破100美元关口。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价较昨日收窄0.57美元，报11.86美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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路透首尔4月4日 - 韩国韩元 周二盘中小幅走软，在美中本周峰会前避险情绪弥漫，且俄罗斯圣彼得堡地铁发生的爆炸事件也打压市场信心。 现代汽车 股价下跌2.6%，起亚汽车 跌近1%，此前消息称，现代汽车和起亚汽车削减在中国的生产，因外交关系紧张以及当地品牌的竞争。 市场人士的焦点仍放在美国总统特朗普和中国国家主席习近平本周稍后的会晤。若提及对朝鲜(北韩)的战略，可能对韩国市场有影响。 0319GMT，韩元兑美元 报1,117.8，较周一收盘价1,115.3下跌0.2%。 “韩国市场需要从特朗普和习近平会晤中弄清楚的是，他们是否针对朝鲜导弹问题提出任何切实行动，”新韩银行外汇分析师Paik Seokhyun表示。 Paik称，暗示对朝鲜采取强硬政策的任何言论都有可能引发地缘政治紧张，并打压韩元走贬。 特朗普周日坚持有可能利用贸易作为确保中国在朝鲜问题上合作的砝码，并暗示如有必要，华府可能单独应对朝鲜的
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。