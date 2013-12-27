版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 28日 星期六 05:29 BJT

国际油市：美国原油期货两个月内首次突破100美元，因库存下滑

* 美国原油期货两个月内首次突破100美元

* 美国原油和成品油库存大降-EIA

路透纽约12月27日 - 美国原油期货价格周五收在逾两个月最高水准，受原油库存连续第四周减少带动，而布兰特原油期货则受到非洲内乱局势影响供应的支撑。

布兰特原油期货涨势受限，因交易商出售该合约，以出脱布兰特原油期货和美国原油期货的套利交易。

美国能源资料协会(EIA)公布，在截至12月20日的该周美国原油库存减少470万桶，是230万吨的预估降幅的两倍多。

布兰特原油期货 升0.20美元，报112.18美元，为12月3日来最高结算价，美国原油期货 升0.77美元，报100.32美元，为10月18日来最高结算价。美国原油期货为10月21日来首次突破100美元关口。

布兰特原油期货较美国原油期货溢价较昨日收窄0.57美元，报11.86美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐