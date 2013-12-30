国际油市：布兰特原油期货下滑，因迹象显示利比亚原油恢复供应

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 布兰特原油期货和美国原油期货均挫约1美元
* 中国中央和地方各级政府负债20.70万亿元人民币
* 南苏丹原油产量减少，因战乱
路透纽约12月30日 - 布兰特原油期货和美国原油期货周一均下挫，因初步迹象显示利比亚原油供应可能正开始恢复，且投资人担心全球第二大石油消费国-中国地方政府负债积累。
布兰特原油期货目前价格较今年伊始距离不到1美元，今年的交投区间为22美元，而美国原油期货今年迄今上扬8%，尽管国内页岩油产量攀升。
利比亚国有石油公司发言人表示，该国Sarir和Messla油田恢复运作，但在出口恢复前需要重开Hariga港口。
市场翘首以盼的中国政府性债务审计结果终于出炉。中国审计署周一公布，截至2013年6月底，全国中央和地方各级政府负有偿还责任的债务20.70万亿元人民币，其中地方政府占10.89万亿元。
分析师表示，上周五报告显示美国原油库存连续第四周减少后，美国原油期货升至100美元上方的两个月高位，之后遭遇获利了结回落。
布兰特原油期货 跌0.97美元，报111.21美元，日低为110.90，美国原油期货 跌1.03美元，报99.29美元。
取暖油期货 领跌油品市场，大跌约1.5%，因在因罢工关闭的法国炼厂重开后，对馏分油供应的担忧缓解。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价周一持稳在12美元附近，高于今年均值10.57美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。