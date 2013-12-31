国际油市：布兰特原油期货今年收盘基本持平，美国原油期货全年上扬7%

* 布兰特原油期货今年在96.75-119.17美元间交投

* 美国原油期货今年的交易区间为85.61-112.24美元

路透纽约12月31日 - 布兰特原油期货周二走低，2013年基本持平，过去一年间交易商在中东和非洲供应受扰与美国石油产量激增之间找平衡。

在利比亚部分被关闭的油港不久将恢复出口的预期重压下，布兰特原油期价今年的收盘价仅较2012年收盘水平111.11美元低0.31美元，布兰特原油今年在96.75-119.17美元的25美元区间内交投，为2006年以来最窄。

美国原油期货今年收升7.2%，因交易商在新一年来临之际关注需求改善、美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始撤走刺激举措，以及页岩油革命导致全球最大的石油市场发生巨变。

美国原油期货今年的交易区间为27美元，也为2006年以来最窄。

布兰特较美国原油溢价周二略高于12美元，低于去年底的逾19美元。今年7月，两种指标原油价格持平，美国原油价格一度超过布兰特原油，为2010年来首次。

布兰特原油 日内回落0.41美元，今年收报每桶110.80美元，按年跌幅为0.3%。

美国原油期货 周二下跌0.87美元，收报每桶98.42美元，去年收盘价为91.82美元。

南苏丹的暴力冲突导致原油日产量减少约五分之一，至20万桶，但南苏丹政府和忠于前副总统Riek Machar的叛军同意在周二停火，准备就结束流血冲突进行磋商。

利比亚示威导致石油日产量从7月时的140万桶下降至25万桶以下，目前Sarir和Messla油田已恢复生产，但Hariga油港仍未重新开放，阻碍了石油的出口。(完)

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