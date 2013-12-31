国际油市：布兰特原油期货今年收盘基本持平，美国原油期货全年上扬7%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 布兰特原油期货今年在96.75-119.17美元间交投
* 美国原油期货今年的交易区间为85.61-112.24美元
路透纽约12月31日 - 布兰特原油期货周二走低，2013年基本持平，过去一年间交易商在中东和非洲供应受扰与美国石油产量激增之间找平衡。
在利比亚部分被关闭的油港不久将恢复出口的预期重压下，布兰特原油期价今年的收盘价仅较2012年收盘水平111.11美元低0.31美元，布兰特原油今年在96.75-119.17美元的25美元区间内交投，为2006年以来最窄。
美国原油期货今年收升7.2%，因交易商在新一年来临之际关注需求改善、美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始撤走刺激举措，以及页岩油革命导致全球最大的石油市场发生巨变。
美国原油期货今年的交易区间为27美元，也为2006年以来最窄。
布兰特较美国原油溢价周二略高于12美元，低于去年底的逾19美元。今年7月，两种指标原油价格持平，美国原油价格一度超过布兰特原油，为2010年来首次。
布兰特原油 日内回落0.41美元，今年收报每桶110.80美元，按年跌幅为0.3%。
美国原油期货 周二下跌0.87美元，收报每桶98.42美元，去年收盘价为91.82美元。
南苏丹的暴力冲突导致原油日产量减少约五分之一，至20万桶，但南苏丹政府和忠于前副总统Riek Machar的叛军同意在周二停火，准备就结束流血冲突进行磋商。
利比亚示威导致石油日产量从7月时的140万桶下降至25万桶以下，目前Sarir和Messla油田已恢复生产，但Hariga油港仍未重新开放，阻碍了石油的出口。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。