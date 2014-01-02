国际油市：油价重挫近3美元，因利比亚即将恢复供应和风暴损及需求

* 利比亚寄望在数日内重启El Sharara油田

* 官方和行业数据显示，中国12月制造业活动放缓

* 交易商预计库辛库存将增加-市场消息人士

路透纽约1月2日 - 油价在新年的第一个交易日重挫，因利比亚准备重启一主要油田，且市场臆测库辛的原油库存将激增。

由于美国东北部遭遇冬季风暴的袭击，市场预期燃料油需求可能进一步降低，这也令油价承压。

美国上周初请失业金人口减少，以及制造业获得扩张加速推高美元，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将进一步放慢购债步伐，令油价承压。股市走低使油市的压力加大。

美国原油期货录得逾一年来最大单日百分比跌幅，去年累积上扬逾7%。布兰特原油今日录得六个月来最大单日百分比跌幅，去年基本收平。

利比亚国家石油公司(NOC)周四表示，计划重启El Sharara油田，且希望在数日内恢复石油生产，之前示威者同意暂停自10月底以来一直封锁油田的视为活动。

利比亚的石油日产量仍不到25万桶，7月为140万桶。

布兰特原油期货 收挫3.02美元，报每桶107.78美元，为6月底以来最大单日百分比跌幅。

美国原油期货 盘中下跌3.08美元，至每桶95.34美元，跌穿一关键技术水准。该合约收跌2.98美元，报每桶95.44美元，录得2012年11月以来最大单日百分比跌幅。

市场消息人士称，今日稍早行业组织Genscape公布的一份报告显示，美国指标原油期货的交割地库辛的原油库存增加100万桶。

美国能源资料协会(EIA)将于周五1600 GMT公布上周库存数据，预计将显示美国原油库存连续第五周减少。受新年假期的影响，数据被推迟两日公布。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，上周美国原油库存的降幅是路透调查得出的预期的近一倍。分析师称，库存减少主要是因生产商试图避税，且与美国石油产量攀升至25五年高位的现状不符。

Schork Report的编辑Stephen Schork表示，汽油期货也走低，因预计一场大风暴将给美国东北部地区带来强降雪和极端寒冷的天气，这可能迫使人们放弃开车出行。

美国超低硫柴油期货 跌2.5%，报每加仑2.9867美元。RBOB汽油期货 急挫3.2%，报每加仑2.6950美元。(完)

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