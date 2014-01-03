国际油市：布兰特原油升向108美元，关注利比亚供应及美国库存

美国原油 报95.31美元，下跌0.13美元，稍早曾触及一个月低点95.13美元。该合约周四创下2012年11月以来最大单日跌幅。

“最近几周库存大幅下降，这很可能与年末避税有关，而不是需求真的强劲，”法国兴业银行驻亚洲大宗商品研究主管Mark Keenan称。

“市场有传言称，未来数周库存可能大幅增加。”

行业组织Genscape的报告显示，库欣原油库存增加100万桶。

在周一北达科他州发生爆炸事故之后，政府可能会加强对铁路运输原油的监管。辉立期货分析师Tan Cheet Tat表示，这可能导致运输成本上涨，产生供应过剩，并打击美国油价。

分析师预期美国能源资料协会(EIA)周五稍晚公布的数据显示，美国原油库存连续第五周减少。(完)

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