国际油市：美国原油上扬但布兰特原油走低，价差收窄逾1美元

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
* 西方大国和伊朗可能在2月进行最后的谈判
* 利比亚石油供应增加，重压布兰特原油期价
* 投资者在2月布兰特原油期货周四到期前买入
路透纽约1月14日 - 美国原油期货周二上扬，因有些迹象显示美国经济增强，促使交易商调整头寸。布兰特原油期货在震荡交投中走低，受累于利比亚原油供应增加，以及预期伊朗原油将重回市场。
美国原油期价上扬，导致其与布兰特原油贴水较周一结算价收窄逾1美元。
交易商买入原油合约，以便在美国2月原油合约1月21日到期前结清期货和期权头寸。下周一纽约商品交易所将无场内交易，也不进行结算，当日为马丁路德金日。
2月布兰特原油期货 周四到期，该合约今日收跌0.36美元，报每桶106.39美元，盘中在逾1美元的区间内拉锯，早盘触及高位107.14美元。
美国原油期货 收涨0.79美元，报每桶92.59美元，昨日回落0.92美元。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R从周一触及的15.51美元高位回落，价差跌穿10日移动均线切入位13.75美元，收盘时小幅扩阔至13.80美元。
市场关注2130 GMT时美国石油协会(API)公布的上周库存数据。分析师预计上周美国原油库存连降第七周，减少60万桶；汽油和馏分油库存连续第二周猛增。
API其后发布数据显示，上周美国原油库存减少410万桶，汽油库存增加540万桶，馏分油库存减少170万桶。
美国能源资料协会(EIA)将于周三1530 GMT公布库存数据。
西方大国与伊朗批准了一项将在1月20日开始生效的协议，向解决在伊朗核问题方面的僵局迈进了一步。
一位外交消息人士称，各方可能在2月开始进行磋商，最终解决伊朗核问题。
伊朗核问题得以解决可能促使西方国家取消对伊朗的制裁，从而导致全球石油供应增加。
利比亚油长本周稍早称，该国石油产量也攀升到至少每日60万桶，El Sharara油田的产量也恢复至每日逾30万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 龚芳)
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。