国际油市：油价小跌，因预期利比亚和伊朗石油供应增加

* 美国原油期货本周第二日下跌

* OPEC称将减少石油产量

* 欧洲取暖燃料库存增加

路透纽约1月16日 - 原油期货周四在交投清淡中小幅下跌，因预期中东和北非原油供应上升，而石油输出国组织(OPEC)表示将进一步减少石油产量。

美国原油期货今日小幅下跌，且在本周第二日收低。不过，原油价格跌幅受限，因数据显示最新一周美国初请失业金人数下降和消费者物价升幅为六个月来最大。美国是全球最大的石油消费国。

布兰特原油基本持稳，因预期利比亚和伊朗石油供应增加，而OPEC表示将会减产。

Energy Management Institute合作伙伴Dominick Chirichella说，因为地缘政治因素缓和，“布兰特原油在狭窄区间内交投。”

2月布兰特原油 到期，下跌0.04美元，收报每桶107.09美元，周三收高0.74美元。3月布兰特原油 收低0.52美元，收报每桶105.75美元。3月布兰特原油在周五将成为近月合约。

布兰特原油跌幅受限，因英国咨询机构Oil Movements表示，在截至2月1日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将减少66万桶。

美国原油 收低0.21美元，收报每桶93.96美元，周三收涨1.58美元。在下周一马丁路德金纪念日假期后，2月美国原油合约将在周二到期。纽约商业期货交易所(NYMEX)场内交易周一休市，将不会公布原油合约结算价。

布兰特原油较美国原油价差CL-LCO1=R盘中收窄至12.35美元，为约两周来最窄水平，之后走宽，收报13.13美元。

TransCanada公布，Keystone XL输油管道的南面输送管道预料在1月22日开始运作时，其运载量不到每日70万桶石油运载能力的一半。

取暖油期货 缩减涨幅，收升0.2%，报每加仑2.9845美元，该合约在上午交易时段一度升至近3美元的高位。取暖油涨幅受限，因欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的柴油库存在本周上升5.8%，暗示对美国燃料的出口需求减少。

石油输出国组织(OPEC)周四表示，已进一步减少OPEC石油产量，目前产量低于今年全球需求，这凸显出利比亚及其他国家产油问题对产量的影响。 (完)

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