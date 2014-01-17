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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 14:19 BJT

国际油市：布兰特原油因供应增长跌向105美元，周线料下跌

美国原油期货 上升0.12美元至94.08美元，有望录得三周来首次周线升幅。

“伊朗和利比亚可能恢复石油生产，这或许会限制油价，”Astmax Investment商品基金经理Tetsu Emori表示

若围绕核设施的争端获得解决，伊朗可能很快向全球市场供应更多原油。

伊朗外长扎里夫周四表示，当西方取消对该国的制裁时，伊朗预计石油输出国组织(OPEC)其他成员国将削减石油产量，为伊朗石油供应增加留出空间。

利比亚El Sharara油田重启以及伊拉克出口跳升亦拖累油价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 朱晓军/杜明霞；审校 张明钧/于春红)
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