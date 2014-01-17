国际油市：油价上扬，受助于汽油和汽暖油需求

* 布兰特原油从两个月低位反弹

* 美国原油逆转两周连跌的颓势

* 利比亚和伊朗供应预期限制布兰特原油涨幅

路透纽约1月17日 - 取暖油需求以及汽油价格不断攀升周五推动油价走高，但涨幅受限，因美元走强，以及预期来自利比亚和伊朗的供应增加。

美国取暖油和期货期货均攀升逾1%，受助于需求增加，因美国为又一股冷锋南下作准备，且交易商买入取暖油期货回补空头。

布兰特和美国原油价差萎缩至年初以来最窄，因一主要美国输油管道投运，预计这条输油管道将把更多的原油输送至炼油市场。

3月布兰特原油期货 收涨0.73美元，报每桶106.48美元，从稍早触及的两个月低位105.44美元反弹。美国原油期货 收在两周高位，日内上扬0.41美元，报每桶94.37美元，逆转连续两周的跌势。

周一，纽约商交所的场内交易将因马丁路德金日休市，当日没有结算。

布兰特原油价格自去年8月以来累积下跌近10%，因预期来自利比亚和伊朗的供应增加。布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收报每桶11.89美元，为12月20日以来最窄，当日收窄11.86美元。

TransCanada的Gulf Coast输油管道预计下周将开始投运，每日把30万桶美国原油从库辛运往墨西哥湾，导致美国原油较布兰特原油的贴水进一步收窄。

RBOB近月汽油期货 收涨2.53美分，报每加仑2.6204美元，高于周四触及的逾两个月低位2.5882美元。

俗称取暖油的超低硫柴油期货(ULSD)收高3.92美分，报每加仑3.0237美元。

利比亚El Sharara油田两周前开始恢复生产，且今年头两周，伊朗南部的油港出口跳增，重压布兰特原油期价。不过，伊朗的供应今年2月可能减少，部分原因是恶劣天气，导致装船推迟，这也扶助支撑油价。(完)

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