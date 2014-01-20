国际油市：油价跌至106美元之下，因中国需求增长放缓和伊朗落实核协议

日本股市：早盘交投震荡几近持平，公债收益率下滑令地区银行股大跌
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
* 数据显示中国石油需求增长快速回落
* 国际原子能机构(IAEA)称伊朗已开始暂停核活动
* 美国和其他大国开始放松对伊制裁
* 交易商称利比亚石油供应也可能增加
路透卡尔加里1月20日 - 布兰特原油迄今周一跌至每桶106美元之下，受累于数据显示2013年中国石油需求增速放缓，以及有消息称，伊朗已开始落实与西方大国签署的核计划协议。协议可能最终允许该国增加石油出口。
路透根据政府初步数据测算，中国2013年表观石油需求为每日978万桶，同比增速回落至1.6%的五年低点；12月表观石油需求同比下降7.5%。
国际能源署(IEA)预计，去年中国的石油需求增长3.8%。
3月布兰特原油期货 盘中触及105.81美元的低位，后缩减跌幅，结算价报每桶106.35美元，日内下跌0.13美元。
美国2月原油期货 回落0.65美元，报每桶93.72美元，上周五收涨0.41美元，触及两周高位。
周一美国原油成交清淡。纽约商品交易所周一因假休市，无场内交易，无结算。
有消息称，伊朗已开始落实与西方大国签署的核计划协议条款，暂停最敏感的核活动。美国白宫宣布，美国、英国、法国、德国、俄罗斯、中国和欧盟将遵守协议承诺，开始放松对伊朗的制裁。
伊朗政府表示，在制裁被撤销后，将用六个月的时间完全恢复每日400万桶的石油产能。该国的石油产能自2011年后就未能达到过该水平。
对利比亚石油出口将增加的预期本周可能重压布兰特原油期价。该国政府表示，计划在几天内驱散控制东部油港的示威者。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。
路透法兰克福4月18日 - 德国大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)公布第一季营业利润跳增28%，受助于其核心大众品牌获利恢复增长。大众一直在竭力摆脱排放丑闻带来的影响。