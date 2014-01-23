更正-国际油市：美国原油期货上扬，较布兰特原油贴水触及两个月低位

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
(更正：因中文译文有误，内文倒数第二段美国原油期货“上涨”，而非“下跌”)
* 布兰特原油走低，逆转周三的涨势
* 美国馏分油库存减少321万桶-EIA
* 美国原油库存增加近100万桶-EIA
* 中国制造业活动萎缩，为六个月来首次
路透纽约1月23日 - 美国原油期货周四上扬，较布兰特原油贴水降至两个月最低，因持续寒冷天气导致上周美国馏分油库存降幅超预期。
严寒天气和美国政府报告显示，上周美国馏分油库存减少321万桶，推动美国超低硫柴油期货(ULSD)，即取暖油期货价格升至年内最高。
路透调查的分析师预计，上周馏分油库存减少90万桶。
美国原油期货还因TransCanada从库辛到墨西哥湾的输油管道投运而受到支撑，盘中上扬超过1美元，但稍后小幅缩减涨幅。
报告显示，上周美国原油库存增加99万桶，为八周来首次增加。但数据未能撼动美国原油期货的涨势。
布兰特原油期货周四走低，因数据显示1月中国制造业活动六个月来首次萎缩。中国是全球第二大石油消费国。
美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R收窄逾1.5美元，至9.98美元。盘中两大指标原油的价差三个半月来首次跌穿100日移动均线切入位10.48美元，触及11月初以来最窄水平。
布兰特原油期货 下跌0.69美元，结算价报每桶107.58美元，低于周三结算价，当日上扬1.54美元，收在年内最高位108.27美元。
美国原油期货 上涨0.59美元，结算价报每桶97.32美元，为1月1日以来最高结算价。美国原油期货可能录得逾两个月来最大单周百分比涨幅。
取暖油期货 收盘上扬近0.04美元，报每加仑3.0765美元，日高为3.0875美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 张荻)
路透北京4月24日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月24日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则反弹至波动区间顶部。交易员称，美元指数走弱提振人民币中间价，但客盘仍略偏购汇，导致市场价和中间价出现一定偏离；不过因市场对区间波动预期趋于一致，汇价波动日渐收窄。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *甘肃 4/18 5 3.57% 40 1.52 +39 7 3.77% 50 1.25 +48 青海 4/17 3 3.28% 9.85 2.22 +25 5 3.50% 22.05 1.89 +35 7 3.74% 22.05 1.32