国际油市：布兰特原油跌向107美元，中国经济放缓加深需求忧虑

0607 GMT，布兰特原油期货 跌0.28美元，报每桶107.60美元，上日结算价上涨0.30美元。美国原油期货 上涨0.06美元，报96.70，上日收低0.68美元。

“整体而言，石油的基本面不算太差，因为美国和欧洲的经济复苏，可能抵消了中国增长放缓，”三菱商事驻东京的石油风险控制经理Tony Nunan表示。

“但我们是否会再经历一次新兴市场危机？这是当前所有人担心的问题。”

路透调查显示，中国2014年经济增长率预计为7.4%，2015年进一步回落至7.2%。这将是自1990年以来最慢的经济增长。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周再度削减刺激计划规模的意图，预料不会因为新兴市场资产惨跌而有所退缩，而土耳其、阿根廷等地新兴市场资产的抛压可能加剧。

Nunan表示，一年的这个时候需求正在由冬季时的旺季减少，炼厂将进行检修，油价通常要承受压力。不过美国、欧洲和日本遭遇的严寒天气，意味着本周布兰特原油可能在106-108美元之间交投。(完)

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