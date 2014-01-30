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货币新闻 | 2014年 1月 31日 星期五 06:44 BJT

国际油市：美国原油期货上涨，和布兰特原油价差收窄

路透纽约1月30日 - 美国原油期货周四上涨近1美元，受助于价差交易和需求增加，严寒天气消耗馏分油供应，且政府数据显示美国去年第四季经济成长稳健。

布兰特原油和美国原油价差收在逾两个半月来最窄水平，此前美国商务部表示，美国第四季经济同比上升3.2%。

美国原油 上升0.87美元，收报每桶98.23美元，盘中触及1月2日来最高的98.59美元。

布兰特原油 上涨0.10美元，结算价报每桶107.95美元。

布兰特原油和美国原油价差CL-LCO1=R收窄0.77美元，收报9.72美元，为11月7日来最窄。

取暖油期货 升约0.04美元，收报每加仑3.2206美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
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