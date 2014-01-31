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亚洲 | 2014年 2月 1日 星期六 05:53 BJT

国际油市：油价下挫，因忧虑美联储行动及新兴市场

路透纽约1月31日 - 原油价格周五下跌，布兰特原油在1月的跌幅为四个月来最大，因担忧新兴经济体前景，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续缩减购债规模的影响。

交易商在周未前卖出原油期货锁定获利，因对新兴市场的持续忧虑压低全球股市。

布兰特原油跌幅大于美国原油，令两者价差收窄至三个半月来最窄的水平。

布兰特原油 收低1.55美元，报每桶106.40美元。1月，布兰特原油跌4%，为9月来最大单月百分比跌幅。

美国原油 跌0.74美元，收报每桶97.49美元，在1月下滑约1%。

美国原油较布兰特原油贴水收报8.91美元，盘中跌至10月18日来最窄的8.50美元。

美国2月取暖油期货收低1.9%，报每加仑3.2794美元。3月取暖油期货 跌3.04美分，收报2.9971美元。美国2月RBOB汽油期货 收低1.33%，报2.6272美元。(完)

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(编译 利棣儿；审校 李军)
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