国际油市：油价下挫，因忧虑美联储行动及新兴市场

标题新闻：美国称伊朗遵守了核协议，但要求评估解除对伊朗的制裁是否符合美国国家安全利益
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约1月31日 - 原油价格周五下跌，布兰特原油在1月的跌幅为四个月来最大，因担忧新兴经济体前景，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续缩减购债规模的影响。
交易商在周未前卖出原油期货锁定获利，因对新兴市场的持续忧虑压低全球股市。
布兰特原油跌幅大于美国原油，令两者价差收窄至三个半月来最窄的水平。
布兰特原油 收低1.55美元，报每桶106.40美元。1月，布兰特原油跌4%，为9月来最大单月百分比跌幅。
美国原油 跌0.74美元，收报每桶97.49美元，在1月下滑约1%。
美国原油较布兰特原油贴水收报8.91美元，盘中跌至10月18日来最窄的8.50美元。
美国2月取暖油期货收低1.9%，报每加仑3.2794美元。3月取暖油期货 跌3.04美分，收报2.9971美元。美国2月RBOB汽油期货 收低1.33%，报2.6272美元。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 日股日经指数涨0.2%，沪综指跌1.47%%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.58%，美国10年期公债收益率报2.18%
路透台北4月19日 - 台湾股市周三收跌逾1%，创逾一个月新低。分析师表示，受美股下 跌及今天期货指数结算，外资顺势压低结算冲击，终场指数跌破9,700点大关，并失守9,698 .2点季线支撑；因短中期均线接连失守，短线走势偏弱。 台湾加权股价指数 收跌1.09%,至9,639.94点；创3月10日收盘9,627.89点以来新 低。今日成交初值 为873.78亿台币，上交易日修正后为741.33亿。 〞今天亚洲股市都下跌，全球股市走势偏弱，美国道琼都破季线支撑了，各国股市都往 季线靠拢。〞国泰证期顾问处分析师简伯仪说。 他并称，台股今天正式跌破季线，代表近期多头信心受到明显冲击，短线大盘有机会续 呈转弱格局。 日盛投顾分析师钟国忠则认为，全球股市大都走跌，且今天是台指期结算，外资顺势压 低结算，料明日卖压有望减缓；短线观察重点在明、后两天成交量是否进一步萎缩。 〞明、后天成交量如果没有低于昨天的741亿台币，代表这里应该是近期低点支撑。〞他 说。