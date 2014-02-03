国际油市：美国原油因制造业数据疲弱下跌1美元，严寒天气支撑布兰特原油

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
* 新兴市场动荡和中国数据疲弱令油价承压
* 美国1月制造业增长放缓
路透纽约2月3日 - 美国原油期货周一下挫逾1美元，因美国制造业数据疲弱且股市下挫，而布兰特原油跌幅受限，因美国东北部雪暴刺激取暖油需求上升。
今日美国原油百分比跌幅为近一个月来最大，受累于美股大跌，此前数据显示美国1月制造业活动增长速度为八个月来最慢。标普500指数跌至10月来最低。
美国原油 跌1.09美元，收报96.43美元，跌穿10日移动均线切入位96.85美元，为1月15日来首次。
布兰特原油 下滑0.36美元，收报每桶106.04美元，盘中下挫至105.40美元的约三个月低位。
美国东北部迎来新一轮降雪，提振取暖油期货，且令布兰特原油缩减跌幅。取暖油期货 收高1美分，报每加仑3.0075美元，盘中一度上升约2美分，至3.0185美元的日内高位，为油价提供支撑。
美国原油较布兰特原油贴水走宽至9.61美元，在早盘收窄至8.06美元，仅略高于10月18日低位8.04美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。