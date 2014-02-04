更正-国际油市：布兰特原油受新兴市场影响下跌，美国天气寒冷带动美国原油上涨

(更正：因中文译文有误，内文倒数第三段应为美国原油期货“上涨”，非“下滑”)

* 库欣库存预料减少逾100万桶-消息

* 布兰特原油较美国原油价差收窄1美元

路透纽约2月4日 - 布兰特原油周二收在三个月低位，新兴市场下跌向布兰特原油施压，而美国原油收高，受助于取暖燃料需求持续上升，且预期指标美国原油的交割地库欣库存将大幅减少。

美国原油最多上涨1.28美元，因交易商预期周二稍后公布的库存数据将显示库欣的库存开始下降，因TransCanada 的Keystone输油管道的南面管道开始运作。

库欣库存预期将减少超过100万桶，将为五个月来首次。

美国石油协会(API)周二收盘后公布，美国最近一周原油库存增加38.4万桶，汽油库存减少120万桶，馏分油库存减少150万桶。库欣原油库存减少160万桶。

近月美国原油合约较布兰特原油价差周二收窄1.02美元，收报8.59美元，周一收窄至8.06美元，为10月18日来最窄水平。

美国天气寒冷，也提振美国原油。

布兰特原油则扩大跌幅，因忧虑新兴市场。新兴市场股市 周二缩减跌幅，但仍连续第二日大跌。

美国原油期货 上涨0.76美元，结算价报每桶97.19美元，日高在97.71美元，周一跌幅为约一个月来最大。

美股上涨也提供支撑。

布兰特原油 下跌0.26美元，结算价报每桶105.78美元，此为11月8日来最低结算价。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文