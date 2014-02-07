国际油市：油价升至一个月高位，因美国天气寒冷和供应吃紧

* 美国原油期货上升至100美元以上，为今年首见

* 美国1月失业率降至6.6%

* 北海供应收紧支撑布兰特原油

路透纽约2月7日 - 油价周五上涨逾2美元，至一个月高位，受助于汽油和取暖油劲涨，因供应吃紧和炼厂开始关闭进行维修。

美国原油期货上升至100美元以上，为今年首见，因美国1月失业率降至五年低位，令美股攀升，原油也一起上涨。

对柴油和取暖油供应紧张的预期带动油价急升，因美国天气持续寒冷继续消耗取暖油燃料库存。美国东北部天然气价格急升驱使该区的电力公司转为使用燃油发电。

同时，欧洲炼厂降低运行，意味着产量将下降，而英国最大的油田Buzzard油田将进行本年总计九周的维修，而不是交易商原本预期的两周维修。

布兰特原油 大涨2.38美元，结算价报每桶109.57美元，为1月2日来最高。

美国原油期货 劲升2.04美元，结算价报每桶99.88美元，为12月27日来最高。美国原油在接近尾盘时一度升至100美元上方，且在盘后交易中进一步攀升。

布兰特原油较美国原油溢价CL-LCO1=R走宽0.34美元，至9.69美元，周三溢价收窄至7.94美元，此为10月10日来最窄。

美国取暖油期货 大涨5.5美分，结算价报每加仑3.0503美元。美国汽油期货 涨6.35美分，结算价报每加仑2.7489美元。

美国商品期货交易委员会(CFTC)表示，截至12月4日一周，交易商持有的美国原油净多头头寸上升。(完)

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