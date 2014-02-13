更正-国际油市：油价小跌，因美国数据疲弱及炼厂维修

标题新闻：汇丰一高管称约有100家公司将在沙特股票市场上市，涵盖矿业、医疗保健和能源等行业
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(更正：因译文有误，内文倒数第二段中“4月期货升0.13美分”，应更正为“4月期货升0.13美元”)
* IEA称原油需求强于预期，库存减少
* 美国原油期货从四个月高位回落
路透纽约2月13日 - 布兰特原油期货周四小跌，受到炼厂维修季节需求将下降的预估打压，且全球最大石油消费国-美国上周初请失业金人数增加。
另外美国零售销售数据疲弱，显示今年冬季异常寒冷，取暖占了消费者一大部分开支。数据打压美股，且令油价承压。
“任何来自美国的负面消息都会给市场带来需求受损的信号，会导致油价暂时回落。”能源顾问公司Schneider Electric的商品分析师Michael Weis表示。
国际能源署(IEA)的一份报告限制了布兰特原油的跌幅。IEA周四表示，强于预期的需求已使石油库存降至2008年以来最低水平，令市场供应趋紧而且与供大于求的预期相背。
IEA称，2013年第四季发达国家石油库存每日下降150万桶，创下1999年以来最大单季跌幅。
分析师表示，受到取暖油价格上升支撑，美国原油期货尾盘一度小涨，但在最后一刻转跌。
1937GMT，取暖油期货 升1.8美分或0.6%。
周四到期的3月布兰特原油 收跌0.06美元，报每桶108.73美元。4月期货升0.13美元，报108.48美元。
美国原油 收跌0.02美元，报每桶100.35美元，盘中低见99.40美元，跌穿了200日移动均线切入位99.51美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 张涛)
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