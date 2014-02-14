国际油市：布兰特原油因供应紧张而上涨，取暖油期货攀升

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
* 美国取暖油期货上涨，因天气带动需求
* 欧元兑美元上升
路透纽约2月14日 - 布兰特原油期货在周五尾盘上涨，受助于美国东北部将迎来更寒冷和更多降雪前，取暖油需求上升，以及利比亚和安哥拉供应受扰。
布兰特原油上涨，也因为欧盟经济增长数据增强，提振欧元兑美元。
美国原油下跌，因周五公布的美国制造业数据疲弱，归因于寒冬天气。该数据盖过2月初消费者信心和1月底持平的影响。加上周四美国公布的1月零售销售数据疲弱，且初请失业金人数急升，令市场对美国经济成长的忧虑加重。
美国原油 下跌0.05美元，收报每桶100.30美元，但本周录得连续第五周上涨。
布兰特原油 收升0.56美元，报每桶109.08美元。
利比亚供应忧虑持续，该国一名高级军官周五呼吁解散国会，由军队“拯救”国家。自周二，利比亚原油日产量减少10万桶，因该国示威者再次关闭利比亚西部地区的原油输送管道。
布兰特原油较美国原油价差周五走宽57美分，至8.95美元。
美国取暖油期货 上涨约5美分，报每加仑3.0782美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 李军)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0