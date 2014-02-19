国际油市：美国原油触及四个月高位，因严寒提振取暖油需求

欧洲已公布经济指标--2017/4/27
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
* 预期上周美国馏分油库存减少200万桶
* 布兰特原油较美国原油升水跌至10月初来最窄
* 委内瑞拉示威，令供应忧虑加重
路透纽约2月19日 - 美国原油周三大幅攀升，市场预计将公布的最新一周库存数据将显示北美异常的严寒将令取暖油库存降至纪录低位。
路透调查显示，预料上周包括取暖油在内的美国馏分油库存将减少200万桶。
这一预期令取暖油价格在收市前急升至约三周高位，美国原油劲涨至四个月新高。
在收市后，美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存减少47.3万桶，汽油库存增加140万桶，馏分油库存减少67.6万桶。
布兰特原油收平盘，因交易商考虑到全球供应收紧的忧虑，如果委内瑞拉暴力示威持续，加上利比亚和南苏丹原本减产的情况，将造成全球供应下降。
美国取暖油期货 上涨约5美分，结算价报每加仑3.1468美元。
受取暖油提振，美国原油 结算价上升0.88美元，报每桶103.31美元，日高在103.65美元，此为10月9日来最高。该合约将在周四到期。
4月美国原油结算价上升0.74美元，报每桶102.84美元。
布兰特原油 仅小升0.01美元，收报每桶110.47美元，周二升至今年最高水平。
布兰特原油较美国原油价差CL-LCO1=R收窄至7.37美元，此为10月10日来最窄。
API和EIA周度库存报告均因周一美国总统日假期而推迟一天公布。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 张荻)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。