更正-国际油市：美国原油触及四个月高位，因严寒提振取暖油需求

(更正：因英文原文有误，第七段应为“日高在103.80美元，此为10月8日来最高”，而非“日高在103.65美元，此为10月9日来最高”。第九段应为”周三创下今年以来最高的结算价“，而非“周二升至今年最高水平)

* 预期上周美国馏分油库存减少200万桶

* 布兰特原油较美国原油升水跌至10月初来最窄

* 委内瑞拉示威，令供应忧虑加重

路透纽约2月19日 - 美国原油周三大幅攀升，市场预计将公布的最新一周库存数据将显示北美异常的严寒将令取暖油库存降至纪录低位。

路透调查显示，预料上周包括取暖油在内的美国馏分油库存将减少200万桶。

这一预期令取暖油价格在收市前急升至约三周高位，美国原油劲涨至四个月新高。

在收市后，美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存减少47.3万桶，汽油库存增加140万桶，馏分油库存减少67.6万桶。

布兰特原油收平盘，因交易商考虑到全球供应收紧的忧虑，如果委内瑞拉暴力示威持续，加上利比亚和南苏丹原本减产的情况，将造成全球供应下降。

美国取暖油期货 上涨约5美分，结算价报每加仑3.1468美元。

受取暖油提振，美国原油 结算价上升0.88美元，报每桶103.31美元，日高在103.80美元，此为10月8日来最高。该合约将在周四到期。

4月美国原油结算价上升0.74美元，报每桶102.84美元。

布兰特原油 仅小升0.01美元，收报每桶110.47美元，周三创下今年以来最高的结算价。

布兰特原油较美国原油价差CL-LCO1=R收窄至7.37美元，此为10月10日来最窄。

API和EIA周度库存报告均因周一美国总统日假期而推迟一天公布。(完)

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