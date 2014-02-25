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亚洲 | 2014年 2月 26日 星期三 07:06 BJT

国际油市： 油价下跌，因美国上周原油库存增加

* 美国原油库存上周增加82.2万桶--API

* 柴油反弹，因预报称近期将出现寒冷天气--分析师

路透纽约2月25日 - 油价周二下跌，因更多迹象显示中国经济放缓，且美国原油库存连续第二周上升。

利比亚和南苏丹减产限制了布兰特原油跌幅；而汽油需求下降拖累汽油期货价格，令美国原油期货承压。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，2月21日当周美国原油库存增加82.2万桶，低于市场预期。路透调查预估为增长120万桶。

API数据还显示，美国原油期货交割地库欣的库存下降110万桶。但交易商称，这只是原油库存从墨西哥湾沿岸一地转至另一地，炼厂进入检修季，原油需求下降。

美国能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT公布库存数据。

布兰特原油期货 结算价下跌1.13美元，报每桶109.51，上日结算价为今年以来最高。美国原油期货 下跌0.99美元，结算价报每桶101.83，盘中一度下跌近2美元。

布兰特原油期货较美国原油期货升水CL-LCO1=R周二一度走阔至8.85美元，结算时收窄至7.68，仅扩大0.14美元。

美国取暖油期货扳回先前跌幅并上涨，分析师称此因近期将出现更为寒冷的天气所致。美国取暖油期货 结算价上涨1.71美分，报每加仑3.1043美元。

3月汽油期货 下跌3-1/2美分，结算价报每加仑2.7981美元。该合约将在周五到期。

API数据显示，美国汽油库存上周下降31.4万桶，馏分油库存下降69.3万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻；审校 徐文焰)
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