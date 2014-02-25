国际油市： 油价下跌，因美国上周原油库存增加

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 美国原油库存上周增加82.2万桶--API
* 柴油反弹，因预报称近期将出现寒冷天气--分析师
路透纽约2月25日 - 油价周二下跌，因更多迹象显示中国经济放缓，且美国原油库存连续第二周上升。
利比亚和南苏丹减产限制了布兰特原油跌幅；而汽油需求下降拖累汽油期货价格，令美国原油期货承压。
美国石油协会(API)周二公布的数据显示，2月21日当周美国原油库存增加82.2万桶，低于市场预期。路透调查预估为增长120万桶。
API数据还显示，美国原油期货交割地库欣的库存下降110万桶。但交易商称，这只是原油库存从墨西哥湾沿岸一地转至另一地，炼厂进入检修季，原油需求下降。
美国能源资料协会(EIA)将在周三1530GMT公布库存数据。
布兰特原油期货 结算价下跌1.13美元，报每桶109.51，上日结算价为今年以来最高。美国原油期货 下跌0.99美元，结算价报每桶101.83，盘中一度下跌近2美元。
布兰特原油期货较美国原油期货升水CL-LCO1=R周二一度走阔至8.85美元，结算时收窄至7.68，仅扩大0.14美元。
美国取暖油期货扳回先前跌幅并上涨，分析师称此因近期将出现更为寒冷的天气所致。美国取暖油期货 结算价上涨1.71美分，报每加仑3.1043美元。
3月汽油期货 下跌3-1/2美分，结算价报每加仑2.7981美元。该合约将在周五到期。
API数据显示，美国汽油库存上周下降31.4万桶，馏分油库存下降69.3万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻；审校 徐文焰)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。