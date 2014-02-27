更正-国际油市：美国原油期货上扬，因原油库存增幅不大且库欣库存骤降

(更正：因英文原文有误，第四段分析师原本对上周美国原油库存预估应为“增加120万桶”，非“骤降120万桶”。)

* 美国原油较布兰特原油贴水收窄至不到每桶7美元

* EIA称，上周美国原油库存仅小增6.8万桶

* EIA称，上周美国汽油库存减少280万桶

* 库欣原油库存连续第四周减少

路透纽约2月26日 - 美国原油期货周三上扬，之前政府数据显示，上周美国原油库存意外小幅增加，而美国原油交割地库欣的库存再度大幅减少。

对中国成长的忧虑使布兰特原油期价持平。

美国原油较布兰特原油期货贴水周三早盘收窄至去年10月初以来最低，受助于对库存数据的预期。最终公布的数据显示，库欣原油库存连续第四周减少。

美国能源资料协会(EIA)报告，上周美国原油库存总体仅增加6.8万桶，远低于预期的增加120万桶。库欣库存减少110万桶，因TransCanada Corp位于美国南部的输油管道继续将原油运往墨西哥湾地区。

EIA数据显示，上周汽油库存减少280万桶，跌幅接近交易商预期的三倍。这也支撑美国原油期价。 分析师将汽油库存减少归因于炼厂减产，以及气温升高使人们重新开车出行。

数据推动3月RBOB汽油期货 价格早盘攀升近2美分。但该合约稍后回吐涨幅，收盘持平，拖累美国原油期价也缩减涨幅。

美国原油期货 收涨0.76美元，报每桶102.59美元。EIA数据公布后，盘中一度触及102.90美元的高位。

布兰特原油期货 收涨0.01美元，报每桶109.52美元。

美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R收窄至6.72美元，为10月9日以来最低，后扩阔，收报每桶6.93美元。

油市还关注全球第二大石油消费国中国的需求前景。有消息称，该国的企业负债触及纪录高位，且一系列国内重组活动可能加速，随着贷款偿付问题的出现，可能引发更多的违约。

另外，美国的需求也是市场的关注焦点之一，因周二公布的数据显示，12月美国房价上涨放缓，凸显楼市复苏失去动能，而2月消费者信心回落。(完)

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