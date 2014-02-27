国际油市：布兰特原油期货受乌克兰情势忧虑拖累下滑

标题新闻：俄罗斯总统普京称理解出口商对卢布升值的担忧，寻求由市场工具影响卢布汇率
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* 乌克兰紧张局势令欧洲前景蒙尘
* 美国原油价格受到库欣库存减少支撑
* 汽油期货在合约到期前下滑
路透纽约2月27日 - 布兰特原油期货周四下滑，因乌克兰内乱限制整体风险意愿，令投资人担心会拖慢欧洲经济成长，并导致石油需求减少。
美国原油期货也下滑，但跌势受限，因数据显示库欣(美国原油期货合约交割地)原油库存连续第四周减少。
库欣原油库存减少扶助美国原油较布兰特原油期货贴水在盘中稍早一度收窄至约6美元，该价差结算价为10月4日来最低。
布兰特原油期货同全球多数股市一道走软，尽管俄罗斯周四表示将同西方合作解决乌克兰危机，但交易商仍持怀疑态度。
布兰特原油期货 收低0.56美元，报每桶108.96美元，盘中一度跌穿100日移动均线切入位108.77美元，为两周内首见。
美国原油期货 收低0.19美元，报每桶102.40美元。
美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R收窄0.26美元，收报每桶6.56美元，1月中时还高见15美元。
3月RBOB汽油期货 收低3.74美分，报每加仑2.7618美元，交易商在该合约周五到期前卖出。4月合约 跌2.52美分，报2.9605美元。
美国取暖油合约 收低4.16美分，报每加仑3.0865美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)