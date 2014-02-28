国际油市：美国原油期货价格上涨，因传闻Bakken原油运量减少

* 美国运输部称关闭Bakken终端是“谣传”

* 美国第四季GDP增幅被下修至2.4%

* 乌克兰紧张局势升级限制风险意愿

路透纽约2月28日 - 美国原油周五上涨，连升八周，因市场传闻北达科他州Bakken页岩油铁路运输量减少。

布兰特原油小涨，但本周收低，受到中国需求受压的前景拖累，且乌克兰内乱局势可能限制欧洲经济成长。

周五Genscap提供的数据显示，北达科他州12个大型原油装运铁路终端站的原油装运在过去两日平均下跌超过20万桶。

美国运输部称有关新规定要求运输公司在火车运输前检验所有原油，导致终端站关闭“纯属谣传”。

美国原油期货 一度大涨0.60美元，结算价升0.19美元，报每桶102.59美元，本周美国原油期货升不到1%。

布兰特原油期货 收高0.11美元，报每桶109.07美元，本周下滑不到1%。

3月RBOB汽油期货 今日到期，收升近3美分，报每加仑2.7898美元。4月合约 升1.69美分，报2.9774美元。

美国3月取暖油合约 也到期，收高0.28美分，报每加仑3.0893美元。4月合约 升0.63美分，报3.0163美元。

美国商务部美公布，美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长2.4%，预估为增长2.5%，前值为增长3.2%。 (完)

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