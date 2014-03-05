更正-国际油市：原油下跌约2%，因对俄乌紧张局势的忧虑缓解

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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(更正：因英文有误，正文第六段应为“9月20日来最高的105.22美元”，而非“9月19日来最高的105.22美元”)
* 普京命令参与军演的俄军返回基地
* 美国和欧盟警告俄罗斯出兵克里米亚可能面临制裁
路透纽约3月4日 - 原油周二下挫约2%，因普京的讲话令俄罗斯在乌克兰克里米亚半岛的军事干预可能升级的忧虑缓解。
俄罗斯总统普京对记者表示，俄罗斯保留干预乌克兰危机的”权利”，但只将动武作为最后手段。
“对俄罗斯原油供应的忧虑减退，且地缘政治忧虑缓解，油价因此受压，”HighGround高级交易顾问Dwayne Pliska说。
4月布兰特原油 结算价跌1.90美元，报每桶109.30美元，昨日收在今年最高收位。
4月美国原油 结算价跌1.59美元，报每桶103.33美元，周一升至9月20日来最高的105.22美元。
成品油跟随美国原油下跌。取暖油期货 下滑近4美分，至每加仑3.0407美元，上日收升逾6美分，报3.0805美元。
美国汽油期货 跌幅超过3美分，至每加仑2.9853美元，上日收高逾4美分。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选