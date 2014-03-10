国际油市：美国原油跌至三周低位，中国经济成长放缓向油价施压

* 中国2月出口骤降，令人忧虑中国经济成长放缓

* 利比亚El Sharara油田恢复产油

路透纽约3月10日 - 美国原油期货周一下挫逾1美元，至三周低位，受累于中国2月出口意外骤降，令人担忧全球第二大经济体中国经济成长放缓。

美国天气温和，降低对取暖燃料的需求，另外，目前为炼厂维护季，通常在此期间需求会减弱，这也向油价施压。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)库存报告出炉前，路透调查预计，最新一周美国商业原油库存将增加220万桶。

对乌克兰克里米亚危机的忧虑缓和，也令美国原油和布兰特原油受压。

“我们进入炼厂维护季，且油价因应乌克兰消息的升幅过度，”Mobius Risk Group首席风险管理长Paul Smith说，“我认为美国原油跌穿100美元问题不大。”

美国原油 收低1.46美元，报每桶101.12美元，为2月14日来最低。在两日连涨后，布兰特原油 收低0.92美元，报每桶108.08美元。

美国取暖油期货 跌4.5美分，收报每加仑2.9674美元。

API将在周二2030 GMT公布原油库存数据，EIA在周三1430 GMT公布其数据。

中国海关周六公布，中国2月出口同比下降18.1%，远逊于路透调查预估中值增长6.8%，也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比；2月进口同比增长10.1%，路透调查中值为增长8%，上月为增长10%；2月贸易逆差229.8亿美元，路透预估为顺差145亿美元。

中国数据疲弱，令许多风险资产和股市下跌，尽管数据很可能反映中国新年假期导致经济活动下降。伦敦期铜触及八个月低位。

利比亚国家石油公司表示，El Sharara油田恢复产油，在周二下午可能达到最高产能。(完)

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