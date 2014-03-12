国际油市：美国原油期货大跌逾2美元，因库存增加及战略石油储备释出

日本股市：日经指数早盘下跌，欧洲政治担忧消退带来的涨势结束
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周五进一步脱离近期所及的五周高位，欧洲政治担忧消退带来的短暂涨势，在下周黄金周假期来临之前结束。
* 美国计划释出多达500万桶战略石油储备
* 美国上周原油库存增加620万桶，预估为增加220万桶
路透纽约3月12日 - 美国原油期价周三大跌超过2美元，为两个月内最大单日跌幅，因此前美国意外宣布计划测试战略石油储备释出，而上周库存数据显示原油库存大增。
布兰特原油期货 价格小跌，布兰特较美国原油溢价连续第三天扩阔，但市场主要焦点还是在美国原油期货，因有两个不利的供应面消息。
美国能源部宣布，计划出售多至500万桶战略石油储备原油，以测试该国紧急库存的运作能力。
美国能源资料协会(EIA)数据显示，截至3月7日该周美国原油库存增加620万桶，几乎为预估水准的三倍，因在春季维修季节高峰关闭的炼厂增加。
布兰特原油期货跌幅没有那么大，因利比亚地缘政治风险支撑，且有迹象显示欧盟可能对俄罗斯实施更强硬的制裁。
美国原油期货 下跌2.04美元，结算价报每桶97.99美元，跌穿50日移动均线切入位98.32美元。
布兰特原油期货 跌约0.53美元，结算价报每桶108.02美元。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R结算时为每桶10.03美元，扩阔1.51美元，为1月29日来首次报10美元之上。
投资人等待周四中国公布的最新经济数据，包括工业生产、零售销售等。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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