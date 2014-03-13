国际油市：布兰特原油因中国数据疲弱下跌，美国原油反弹

路透纽约3月13日 - 布兰特原油期货周四下跌，因中国经济数据弱于预期，抵销对俄罗斯和西方国家就乌克兰危机对峙局面将可能引发原油供应受扰的忧虑。

美国原油期货小幅上涨，因美国零售销售和就业市场数据良好，令投资人对美国经济感到乐观，盖过对中国的忧虑。

刚刚公布的中国1-2月工业、投资和消费数据均远逊市场预期，并创数年来低位。1-2月工业增加值同比增长8.6%，远逊于预期的9.5%。1-2月社会消费品零售总额同比增11.8%，低于预估中值13.5%。 中国是全球第二大石油消费国。

围绕乌克兰问题的冲突在近几周支撑全球油市，因为交易商担忧冲突将可能导致俄罗斯原油供应受扰。俄罗斯是全球最大产油国之一。

美国2月零售销售反弹，且最新一周初请失业金人数降至三个月低位，暗示在严寒天气令经济活动受扰后，美国经济呈现一些劲道。

美国原油 上涨0.21美元，收报每桶98.20美元。布兰特原油 下跌0.63美元，收报每桶107.39美元。

路透根据政府初步数据测算，中国今年1-2月表观石油需求较去年同期下降3.1%至每日约998万桶。

石油输出国组织(OPEC)周三表示，2014年全球石油需求增幅料超出预期，连续第二个月上调预估，因欧洲和美国经济增长提速。

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