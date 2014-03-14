国际油市：克里米亚公投前布兰特原油上扬逾1美元，涨幅超过美国原油

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 乌克兰紧张局势加剧支撑油市
* 利比亚El Sharara油田暂停生产
* 国际能源署称来自伊拉克和其他产油国的石油供应充裕
路透纽约3月14日 - 布兰特原油期货周五上扬逾1美元，因交易商担忧，如果克里米亚就是否加入俄罗斯举行公投，俄罗斯与西方国家间的口水战本周末可能迅速升级。
美国原油期货上扬，但涨幅不及布兰特原油，国内供应增加，以及前两大石油消费国美国和中国的需求减少限制涨幅。
分析师称，在克里米亚周日举行公投前，交易商回补空头头寸。
周五，俄罗斯向克里米亚地区派遣了更多军队和武装，因欧盟准备从周一开始拒绝向数十位与俄罗斯逐步侵占克里米亚有关的俄罗斯人发放签证，并冻结其资产。
上述冲突支撑全球油市，因交易员担忧，这将导致来自俄罗斯的石油供应受扰。俄罗斯是全球最大的石油生产国之一。
4月布兰特原油期货 周五到期，上扬1.18美元，结算价报每桶108.57美元。5月合约从周一起成为近月合约，该合约上扬1.29美元，结算价报每桶108.21美元。
尽管周五上扬，但布兰特原油期货本周连跌第三周。
美国原油期货 上扬0.69美元，结算价报每桶98.89美元，但本周收在1月底以来最低。
布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R周五再度扩阔至超过10美元，为1月29日以来首见，但稍后收窄，收盘时扩阔0.49美元，报每桶9.68美元。
利比亚日产34万桶原油的El Sharara油田因罢工暂停生产，这也扶助支撑布兰特原油期价。
国际能源署周五称，来自伊拉克和其他产油国的供应激增，应超过今年不断增长的需求。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha