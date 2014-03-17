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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 14:56 BJT

国际油市：布兰特原油升穿每桶108美元，乌克兰局势引发供应忧虑

0601GMT，布兰特原油期货 微涨0.02美元，报108.23美元，上周五收报108.21美元。美国原油期货上涨0.19美元至99.08美元，上周五报98.89美元。

新加坡辉立期货投资分析师Tan Chee Tat表示，由于西方国家与俄罗斯之间的紧张局势升级，“这两种指标油价都因风险上升而受到良好支撑。”

部分其他国家也表示，他们不承认这次公投的结果。

“公投以压倒性多数投票支持克里米亚加入俄罗斯，这与西方称此次公投无效的说法冲突，预料本周地缘政治相关风险会进一步提供支撑，”澳新(澳盛)银行研究部门在周一公布的大宗商品研究报告中称。

驻悉尼大宗商品研究公司Barratt's Bulletin的执行长Jonathan Barratt称，西方与俄罗斯就乌克兰局势的紧张关系不会很快结束。

他表示对峙会继续支撑油价，不过也预计在某个阶段会达成妥协。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/李春喜 审校 杜明霞/王翔琼)
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