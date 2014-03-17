国际油市：布兰特原油升穿每桶108美元，乌克兰局势引发供应忧虑

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
0601GMT，布兰特原油期货 微涨0.02美元，报108.23美元，上周五收报108.21美元。美国原油期货上涨0.19美元至99.08美元，上周五报98.89美元。
新加坡辉立期货投资分析师Tan Chee Tat表示，由于西方国家与俄罗斯之间的紧张局势升级，“这两种指标油价都因风险上升而受到良好支撑。”
部分其他国家也表示，他们不承认这次公投的结果。
“公投以压倒性多数投票支持克里米亚加入俄罗斯，这与西方称此次公投无效的说法冲突，预料本周地缘政治相关风险会进一步提供支撑，”澳新(澳盛)银行研究部门在周一公布的大宗商品研究报告中称。
驻悉尼大宗商品研究公司Barratt's Bulletin的执行长Jonathan Barratt称，西方与俄罗斯就乌克兰局势的紧张关系不会很快结束。
他表示对峙会继续支撑油价，不过也预计在某个阶段会达成妥协。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 石冠兰/李春喜 审校 杜明霞/王翔琼)
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路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)