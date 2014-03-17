国际油市：布兰特原油期货大跌2美元，因全球供应充裕盖过克里米亚紧张局势

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 美国等国拒绝承认克里米亚公投结果
* 美国和欧盟宣布对俄罗斯和乌克兰多人实施制裁
* 调查预计美国原油期货料增加280万桶
路透纽约3月17日 - 布兰特原油期货周一下挫逾2美元至近六周低点，因全球供应充裕，盖过了对俄罗斯和西方在克里米亚命运问题上的紧张关系的担忧。
在克里米亚周日公投，决定入俄后，美国和欧洲对俄罗斯的一些官员实施了制裁。制裁针对的是个人，而不影响整体贸易或金融措施，作为全球第二大产油国的俄罗斯原油供应迄今未受影响。
美国总统奥巴马重申西方仍希望透过外交途径和制裁解决危机，使美国和欧洲季节性的低原油需求以及全球供应充裕这两项因素重压油价。
“如果乌克兰没有坏消息，整体油市将小幅回落，”Global Hunter Securities宏观策略师Richard Hastings表示，“市场对短期全球需求有许多顾虑。”
5月布兰特原油期货 大跌2.05美元，至106.16美元的日低，为2月6日来最低水准。该合约结算价跌1.97美元，报106.24美元。
美国原油期货 一度下挫1.52美元，至97.37美元低点，结算价跌0.81美元，结算价报每桶98.08美元。
RBOB汽油期货 大跌7.9美分至2.8811美元。
路透初步调查结果显示，市场预计上周美国原油库存增加280万桶。美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)将分别在周二和周三公布库存数据。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)