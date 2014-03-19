国际油市：布兰特原油期货下挫，因俄罗斯供应忧虑缓和

中港股业绩：中兴通讯一季度实现净利12亿元，同比增27.8%
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 美国上周原油库存增加585万桶-EIA
* 库欣库存减少，支撑美国原油期货
* 美联储缩减购债，调整利率指引
路透纽约3月19日 - 布兰特原油期货周三下滑，因对西方制裁可能影响俄罗斯原油供应的担忧缓解，而美国原油期货上涨，因库欣原油库存减少，且近月合约快将到期。
欧美表示可能实施进一步制裁。俄罗斯石油巨擘Rosneft 执行长Igor Sechin表示，扩大制裁只会令危机恶化。
5月布兰特原油期货 跌0.94美元，报105.85美元，盘中一度下挫1.08美元至105.71美元的2月5日来最低。
美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存猛增近600万桶，为预估增幅的两倍多。
但库欣(美国原油期货合约交割地)库存减少98.9万桶，且4月合约周四将到期引发一些投资人回补空头。
美国4月原油期货 结算价升0.67美元，结算价报每桶100.37美元。5月合约 升0.29美元，报99.17美元。
布兰特原油期货较美国原油期货溢价收窄1.23美元，结算价报6.68美元的3月7日来最低。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三宣布放弃了将失业率作为衡量经济表现的决定性标准，明确表示将参考一系列指标来决定升息时间。
美联储继续推进缩减刺激规模的计划，宣布将每月购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)的规模从650亿美元减至550亿美元。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京4月17日 - 中国通讯设备大厂--中兴通讯周一公布，一季度实现营业收入257.45亿元人民币，同比增长17.78%，主因运营商网络及消费者业务营业收入同比增长所致；净利润12.14亿元，同比增27.81%；基本每股收益为0.29元。
* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间17:43
路透上海4月17日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *三明国资投资 10 7 4/14簿记建档 5.10% 上限6.00% AA 2.46 第3-7年末还20%本金 经营 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 应城市蒲阳 12