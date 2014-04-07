国际油市：布兰特原油期货跌破106美元，因利比亚供应忧虑缓解

台湾债市：五年券发行前交易殖利率早盘狭幅整理，静待标债变数厘清
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
“只要利比亚出口上升至每日100万桶以上，油价就会承压，特别是布兰特原油，”Astmax Investment的一位大宗商品基金经理表示。“如果出口量小于这个数字，下行压力就有限。”
由反对派控制的Zueitina和Hariga两个港口将立即开放，更大的两个港口Ras Lanuf和Es Sider需要进一步谈判后在2-4周后开放。
“市场可能谨慎看待这个消息，因为利比亚距离恢复至日产100万桶以上的正常水平还有些差距，”澳新(澳盛)银行分析师报告称。“利比亚供应的不确定性对布兰特油价的支撑仍在。”
不过美国非农就业岗位增长强劲，抑制了油价进一步下跌。这是继制造业、服务业以及汽车销售等利好数据之后，进一步显示美国第一季经济增长强劲的信号。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/李春喜; 审校 蔡美珍)
路透台北4月17日 - 台湾五年期公债106/5发行前交易殖利率周一早盘暂在0.72%附近狭幅整理，交投较显清淡，静待明日标债变数厘清。
路透北京4月17日 - 以下是中国国家统计局最新公布的题为“2017年1-3月份全国房地产开发投资和销售情况”的新闻稿全文：
(本文作者为路透大宗商品及能源技术分析师，以下内容仅代表其个人观 点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 布兰特原油 可能重新测试每桶56.33美 元的阻力位，因自4月12日高位的跌势可能是暂时的。 图表：http://tmsnrt.rs/2prvJw4 这一跌势被归为始于1月3日高位58.37下跌的趋势线回调。该回调可 能过度。在4月11日低位55.45美元左右可能已经基本完成。 在日线图中，油价目标为重要阻力位57.43美元，这是始于2016年4月 2日低点41.51美元一波大浪(C浪)的61.8%费波纳奇预估水位。 图表：http://tmsnrt.rs/2pnNWgL 跌破55.45美元(参见第一个图表)，可能跌至55.06美元，为从58.37 美元跌至3月22日低位49.71跌势的61.8%费波纳奇回档技术位。 本报导中文版本，请点击 。(完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨