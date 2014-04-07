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货币新闻 | 2014年 4月 7日 星期一 14:22 BJT

国际油市：布兰特原油期货跌破106美元，因利比亚供应忧虑缓解

“只要利比亚出口上升至每日100万桶以上，油价就会承压，特别是布兰特原油，”Astmax Investment的一位大宗商品基金经理表示。“如果出口量小于这个数字，下行压力就有限。”

由反对派控制的Zueitina和Hariga两个港口将立即开放，更大的两个港口Ras Lanuf和Es Sider需要进一步谈判后在2-4周后开放。

“市场可能谨慎看待这个消息，因为利比亚距离恢复至日产100万桶以上的正常水平还有些差距，”澳新(澳盛)银行分析师报告称。“利比亚供应的不确定性对布兰特油价的支撑仍在。”

不过美国非农就业岗位增长强劲，抑制了油价进一步下跌。这是继制造业、服务业以及汽车销售等利好数据之后，进一步显示美国第一季经济增长强劲的信号。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/李春喜; 审校 蔡美珍)
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