国际油市：布兰特原油期货下滑，因中国数据疲弱及预计利比亚出口反弹

* 中国3月出口连跌第二个月

* 美国原油库存增加-EIA

* 利比亚取消Hariga港口不可抗力

* OPEC预计今年原油需求降低

路透纽约4月10日 - 布兰特原油期货周四小幅下滑，受中国经济数据疲弱以及利比亚原油出口反弹的前景打压。

中国出口和原油进口均减少，引发对全球第二大经济体需求的担忧。今日石油输出国组织(OPEC)还下调了今年石油需求预估。

利比亚政府取消了东部港口Hariga的不可抗力，但近期重开的另一港口Zueitina不可抗力仍有效，令出口全面恢复的前景仍不明朗。

俄罗斯总统普京威胁，如果乌克兰不按时付款，将停止向乌克兰供应天然气。俄罗斯同西方就乌克兰问题的紧张局势加剧。

美国公布上周初请失业金人数降至近七年最低，对美国原油期货有一些支撑作用。

但这还不足以盖过周三显示美国上周原油库存跳升400万桶的数据影响。

布兰特原油 收低0.52美元，报每桶107.46美元。美国原油 收报每桶103.40美元，跌0.20美元。

布兰特原油和美国原油价差收窄32美分，收报4.06美元，此为9月19日来最窄的收盘水平。

OPEC在周四的月度报告中预计，2014年全球对其原油需求平均为2,965万桶/日，较此前预估低5万桶/日。 (完)

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