国际油市：美国和布兰特原油期货触及三周高位，因库欣原油库存减少

金砖国家：4月26日股汇市收盘纵览
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 美国库欣原油库存减少，但原油库存总体增加
* 俄罗斯改口，不再要求乌克兰提前支付6月天然气账单
* 利比亚西部油田El Feel恢复生产-NOC
路透纽约5月14日 - 全球原油价格周三攀升，因美国原油期货交割点库欣的原油库存减少，汽油库存也下降，扶助推动布兰特和美国原油期货升至三周高位。
美国能源资料协会周三公布的数据显示，上周美国原油库存总体增加，但库欣的库存减少59.2万桶。
汽油库存减少77.2万桶，馏分油库存减少110万桶，因炼厂减产，或在距离夏季驾车高峰仅有两周之际停产进行维护。
乌克兰危机有所缓解，因俄罗斯改口，不再威胁如果乌克兰不提前支付6月账单，将停止向该国供应天然气。相反，俄罗斯表示，乌克兰只需偿还部分拖欠俄罗斯的天然气“债务”。
6月布兰特原油期货 连涨第二天，收高0.95美元，报每桶110.19美元，为4月24日以来最高收位。该合约周四到期，市场成交缩量，这可能是导致价格涨幅被放大的因素之一。
7月布兰特原油期货 周五将成为近月合约，该合约今日上扬0.77美元，收报每桶109.31美元。
美国原油期货 收高0.67美元，报每桶102.37美元，为4月21日以来最高收位。
纽约汽油期货 攀升近4美分，收报每加仑2.9693美元，为本月最高结算价。
利比亚国有石油公司周三表示，El Feel油田已恢复生产，之前示威者同意结束对连接油田和Mellitah港的输油管道的封锁。
但规模更大的日产34万桶原油的El Sharara仍然关闭，因连接油田与Zawiya港的输油管道仍然被封锁。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
路透4月27日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月26日(周三)走势纵览。
* 招标品种：国开行1/5年固息债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；5年：50亿元 * 招标时间：4月27日14:30-15:30 * 受访人数：8位(银行、券商、保险) * 预测区间：3.48%-3.59%；4.14%-4.20% * 预测均值：3.55%；4.17% 路透北京4月26日 - 中国国家开发银行 周四将招标发行一年和五年两期固息 债。路透调查显示，流动性依旧偏紧，现券市场情绪仍谨慎，且今日国债招标结果欠佳，预 计明日国开债招标需求一般。 考虑到返费因素，一年期增发债定位料持平二级，中标收益率预测均值3.55%；但五年 期新发绿色金融债性质特殊，其定位或低于同期限券种二级水平，中标利率预测均值为4.17 %。 上海一银行交易员说，“一年算完返费估计和二级差不多，（五年期）绿债这个是个小 团，在团成员有义务，为了保住能中，会放的低一点，相当于也不是很市场化。” 他并称，需求方面料比较一般，全市场加权的七天期质押回购利率稳定在3.44%附
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示