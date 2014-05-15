国际油市：到期的6月布兰特原油期货走高，美国原油期货走低

日本债市：持坚，追随美国疲弱经济数据过后美债收益率跌势
路透东京4月17日 - 日本公债价格周一持坚，超长期公债收益率(殖利率)触及数月低位，追随疲弱美国经济数据过后美债收益率的跌势。
* 利比亚El Feel油田恢复生产
* 壳牌取消尼日利亚费卡多斯原油的出口不可抗力
* OPEC今年下半年需要增产-国际能源署
路透纽约5月15日 - 布兰特近月原油期货周四到期，触及3月来最高结算价。美国原油期货走低，结束之前的三日连涨。
尽管对乌克兰危机和全球供应收紧的担忧继续支撑原油期货，扶助6月布兰特原油合约收涨，但在近几个月交割的布兰特原油期货走低，因有消息称利比亚恢复原油供应。
石油输出国组织(OPCE)成员国利比亚国有石油公司的一位官员称，示威结束后，El Feel油田恢复全产能，Wafa油田恢复生产，该国石油日产量目前增至每日30万桶。
壳牌 取消了尼日利亚费卡多斯原油的出口不可抗力，进一步打压石油期货。
今日到期的6月布兰特原油期货 上扬0.25美元，结算价报每桶110.44美元，为3月3日以来最高结算价。当日的结算价为111.20美元。7月布兰特原油期货 下跌0.22美元，结算价报每桶109.09美元。
美国6月原油期货 下跌0.87美元，结算价报每桶101.50美元，周三结算价报每桶102.37美元，为4月21日以来最高结算价。该合约将在下周二到期。
美国RBOB汽油 和取暖油 期货周四也走低，之前三日连涨。
美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，截至5月9日当周，美国纽约商品交易所原油期货的交割地库欣的原油库存减少59.2万桶。
但EIA称，美国总体原油库存上周增加94.7万桶，至3.985亿桶，因国内石油产量触及28年高位843万桶。
国际能源署(IEA)周四表示，OPEC今年下半年需要增产，以满足全球需求，因中国建立战略石油储备，且工业化国家的库存仍然偏低。这也凸显供应忧虑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红; 审校 李军)
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