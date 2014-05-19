国际油市：美国原油期货价格因美元疲弱而上涨，6月合约即将到期

国际油市：油价小跌，因供应过剩忧虑升温
路透东京5月1日 - 油价周一小跌，因外界担心石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动短期内可能不会大幅收紧供应过剩的市场，尽管市场盛传减产行动期限将延长。
* 美元兑日圆跌至三个月低点
* 中国4月新屋价格涨幅降至11个月低点
* 利比亚产出减少，武装人员周日冲击议会
路透纽约5月19日 - 美国原油期货周一升至近一个月高位，因美元疲弱，带动了在6月合约到期前一天的买盘。但布兰特原油期货价格下滑，因全球股市走软盖过了利比亚原油产量低的影响。
美元兑日圆周一跌至逾三个月最低，对原油等以美元计价商品有利。
亚洲和欧洲股市下滑，周日中国公布的数据显示，主要城市4月房价同比涨幅降至11个月低位，环比涨幅亦持续收 窄。在当前楼市进入调整的背景下，房价升势趋缓。
另外，利比亚主要西部油田El Sharara和El Feel仍处于关闭状态，一周前政府表示已经同示威者达成协议重开油田。利比亚全国产量限制在每日21万桶，远低于去年年中前的每日140万桶。
周日全副武装的人员在利比亚首都冲击议会，要求议会休会，造成沙特关闭其在利比亚的使馆，阿尔及利亚国有能源公司Sonatrach也下令其50名员工周一撤离利比亚。
美国6月原油期货 上涨0.59美元，结算价报每桶102.61美元，为4月22日来最高结算价。在周二该合约到期前交投清淡。
7月美国原油期货 升0.53美元，报102.11美元。
7月布兰特原油期货 收低0.38美元，结算价报每桶109.37美元，稍早因利比亚局势一度升至110.33美元日高。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李军; 审校 母红)
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* 投资者谨慎关注朝鲜局势进展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲早盘采取守势，因稳健的欧洲通胀数据提振欧元，且朝鲜(北韩)局势依然紧张，也支撑了避险货币日圆。 美元指数 微跌0.1%报98.963。 美元兑日圆 下跌0.2%至111.33日圆。 美元/日圆周五触及日高111.72日圆，和4月26日创下的近四周高位111.78相去不远。 美国劳工部周五公布，第一季民间薪资增长0.9%，为10年来最大增幅，表明美联储今年或许仍会再升息两次。 企业薪资增长协助抵销周五其他数据的影响。其他数据显示，第一季美国经济增长步伐为三年来最慢，因消费者支出几无增长。 瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“美元兑日圆持坚，尽管美国国内生产总值(GDP)数据走弱。” “但地缘政治风险挥之不去，因此交投可能沉重，”他表示。市场参与者继续关注
路透悉尼5月1日 - 美国小麦期货周一涨逾2%，因主要种植地区霜冻 ，激发对普遍减产的担忧，推动合约价格升至六周高位。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期货一度高涨2.5%至每蒲式 耳4.43美元，为3月10日以来最高；0017GMT涨2.1%，报每蒲式耳4.41-1/4 美元，周五涨0.2%。 “堪萨斯州、科罗拉多州的霜冻，甚至扩大至俄克拉荷马州，市场担 心作物受影响的程度，”Advance Trading Australasia谷物分析师Andre w Woodhouse表示。 霜冻威胁到正在迅速成熟的硬红冬小麦作物，堪萨斯州是美国最大的产区。 之前美国不利天气已经威胁到全球产量。 农业机构FranceAgriMer周五公布，小麦作物生长情况大幅下滑，评级为优良的软小麦占比从4月24日止当周的85%降至78%。 玉米期货涨1.3%报每蒲式耳3.71-1/4美元，上交易日收低0.8%。 大豆期货升0.4%报每蒲式耳9.60-1/2美元，周五收低0.1%。